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社會 社會焦點 保障人權

改裝車零容忍！花蓮南區聯合大執法　3主要道路列查緝重點

▲玉里警方將任意改裝車輛或拆除消音器，列為查緝重點。（圖／玉里警分局提供，下同）

玉里警方將任意改裝車輛或拆除消音器，列為查緝重點。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮南區3鄉鎮座落花東縱谷，美景名聞遐邇，假日常湧入觀光人潮，近日常發現超跑或改裝車於深夜呼嘯而過，擾人清夢；為遏止競速駕駛發生車禍，釀成家庭悲劇，玉里分局特規劃勤務加強防制。

▲玉里警方將任意改裝車輛或拆除消音器，列為查緝重點。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲▼針對花蓮南區的台9線、193線及台30線列為重點查緝路段。
       
玉里分局表示，分析台9線、花193縣道及台30線玉長公路是最常發生改裝車輛競速呼嘯而過之路段，將運用所與所聯合執勤之方式，劃設區域共同聯防，例本週在赤科山竹林產業道路有賽事活動，即聯合春日、觀音即樂合等派出所於花193縣道加強取締，防止觀光客駕駛改裝車輛上路，如攔查到疑似改裝車輛除舉發相關違規外，將攝影並上傳環保署噪音車檢舉網站，辦理臨時檢驗以遏止相關行為，為了維護更友善的用路品質及強化夜間環境安寧，絕對嚴格執法，請民眾切勿挑戰警察的公權力。

▲玉里警方將任意改裝車輛或拆除消音器，列為查緝重點。（圖／玉里警分局提供，下同）
       
玉里分局分局長温基興表示，同仁取締改裝車輛、飆速駕駛等違規時，除了注意自身安全外，也請依照內政部警政署取締危險駕車作業程序辦理。

▲玉里警方將任意改裝車輛或拆除消音器，列為查緝重點。（圖／玉里警分局提供，下同）

另外警方也呼籲，民眾切勿任意改裝車輛或拆除消音器，除了能確保自己行車安全，也能避免製造噪音而傷財；最後玉里分局會持續執法，維護民眾權益，給南區3鄉鎮的居民朋友舒適的環境。

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