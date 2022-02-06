桃園仍有2條傳播鏈！一天採撿2472人結果曝　關鍵2日決定風險高低

▲桃園市長鄭文燦。（圖／翻攝桃園事YT）

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連增加，桃園市長鄭文燦於6日上午的專案會議中提到，昨天採撿2472人，全數皆為陰性，而日翊物流的部分這兩天將會決定風險高低。

鄭文燦表示， 「桃園目前有兩條傳播鏈，第一個是遠雄自貿港區亞旭電腦的群聚，其確診者主要集中在外籍員工，部份本國籍員工也有感染，當時決定後送集中檢疫的有453人，我們分兩天採撿，2/5採檢出24人，至於2/6的採檢結果，下午的防疫說明會將會跟大家報告，不過由於都在集中檢疫所居格期滿，無社區足跡風險，是收尾階段的必要採檢，但我們一樣用高標準執行。」

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鄭文燦表示，「第二條傳播鏈是日翊物流，進行兩種隔離方式，第一種是近距離接觸的員工共250位、同住家人17位 ，在14天居格後進行第一次採撿，今天要2採，2採會確定有無新增，有新增就要再做疫調，多次採檢確保風險，而在家預防性居格有920位，明天進行採檢，日翊物流這兩天採檢結果將會確定風險高低，希望疫情可以收斂。」

鄭文燦提到，目前社區8採檢站平均每天採檢3000人，昨天採檢2472人全數為陰性，代表社區風險可控，具有相當代表性，從1/4到2/5採撿了89993位。而鄭文燦也表示，「高中、國中、國小2/11開學，幼兒園延到2/14星期一再開，落實學校防疫考量，2/11開學前教育人員必須完成第三劑疫苗接種。」