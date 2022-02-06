　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

▲▼民進黨台中場公投說明會 蔡英文 林靜儀 陳柏惟 林佳龍 蘇貞昌。（圖／民進黨提供）

▲前台中市長林佳龍。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

年底大選將至，各政黨積極布局首長人選，下任閣揆人選同樣動見觀瞻，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，桃園市長鄭文燦會是有力競爭者之一，但現任行政院長蘇貞昌同樣動作頻頻且施政滿意度維持高檔，至於傳出將參選台北市長的前台中市長林佳龍，也可能爭取閣揆位置甚至挑戰總統寶座。

民進黨中執會去年通過「2022提名條例」草案，規定除民進黨執政屆滿的基隆市、新竹市及屏東縣辦理初選外，其他含六都、爭取連任、非執政縣市均為總統兼黨主席的蔡英文提名。

對於2024總統大選，吳子嘉表示，賴清德已經到總統格局了，但鄭文燦做的都是市長工作，都未達到總統、行政院長層級，所以蘇貞昌選總統也不意外，他的格局已經到了，所以一直傳出鄭文燦明年可能接行政院長，此時格局拉高，鄭文燦才有機會跟賴清德一搏。

吳子嘉表示，蔡其昌100%選台中，黨內也一定是徵召他，至於大新竹合併是鬼扯蛋，沒有新潮流相挺是不可能的事，鄭文燦則是要跟蘇貞昌拚內閣，蘇貞昌最近都跟賴清德一起站台，兩人有一個合作的默契，所以蘇貞昌拿一根撞球桿是擋住鄭文燦的路。

吳子嘉指出，蘇貞昌趕場的原因，就是因為他還想當行政院長，但這還有變數，因為行政院長是總統決定的，林佳龍的話，會當行政院長或拚總統，林佳龍是正國會的大阿哥，民進黨是派系導向，這樣才有兵馬。

對於連任五星縣長的屏東縣長潘孟安去向，吳子嘉則表示，潘則一定會入閣，且必定是部長級的，至於經濟部長王美花、內政部長徐國勇都不會動，因為背後有強力派系支持。吳子嘉強調，潘孟安入閣與否，最後還是要看屏東縣長選舉，周春米能否接班，如果前立委蘇震清出面參戰，周春米就很危險了。

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
家中摔倒送醫昏迷月餘　桃園航空城公司前董事長劉志清辭世

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2021年五大傳染病病例數降　衛福部示警：今年COVID-19暫難終結

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

戴湘儀被侯友宜「1舉動」感動　從不後悔接新北副發言人

「每天心情隨確診數字起伏」　蔡畹鎣：侯友宜是慈父也是嚴師

健康過好年！政院：善用智慧新科技落實居家健康管理

金曲天后教唱歌、練台客語、學發聲　綠新人備戰2022花招百出

新北春節4天6795人打疫苗　侯友宜：第3劑覆蓋率已逾二成五

柯文哲訪美行「遇疫情受阻」　周台竹揭備案：拓展台北市外交空間

回台參選？蕭美琴4字回應　陳以信笑虧：只怕由不得妳

駐瑞典代表處1人員確診　外交部：領務服務如常運作

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

日職人把糖塊變「琉璃雕塑」　忍90度高溫赤手塑形逼真金魚！

2/5新增40例本土、32例境外　亞旭25人「期滿採檢轉陽」

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

2021年五大傳染病病例數降　衛福部示警：今年COVID-19暫難終結

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

戴湘儀被侯友宜「1舉動」感動　從不後悔接新北副發言人

「每天心情隨確診數字起伏」　蔡畹鎣：侯友宜是慈父也是嚴師

健康過好年！政院：善用智慧新科技落實居家健康管理

金曲天后教唱歌、練台客語、學發聲　綠新人備戰2022花招百出

新北春節4天6795人打疫苗　侯友宜：第3劑覆蓋率已逾二成五

柯文哲訪美行「遇疫情受阻」　周台竹揭備案：拓展台北市外交空間

回台參選？蕭美琴4字回應　陳以信笑虧：只怕由不得妳

駐瑞典代表處1人員確診　外交部：領務服務如常運作

女生必知「正確內衣穿法」　3祕訣＋1伸展運動養出圓潤美胸

Toyz拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz對我來說已經死了

考慮年後轉職？十二生肖各有「跳槽貴人」助你做出抉擇

自認有路怒症！車主求助「改掉按喇叭+碎唸」　過來人現身了

乞丐「大腦外露」重壓會短暫眼盲！　驚揭皮質對視覺關鍵作用

婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

過年美食不可少！品嚐「韓式傳統」手作糕點　換一整年清香

洗完澡帳篷前聚集一堆人？　門縫流出「大坨融化糯米腸」媽笑翻

2021年五大傳染病病例數降　衛福部示警：今年COVID-19暫難終結

國道超速61KM遭吊牌！　飆車男求徹罰「車子半年不開會壞掉」

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

政治熱門新聞

快檢查！第一代悠遊卡已過期　教你「一招神解」自動展期

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

2021年五大傳染病病例數降　衛福部示警：今年COVID-19暫難終結

新北延後開學？　侯友宜回應了

回台參選？蕭美琴4字回應　藍委：由不得妳

戴湘儀被侯友宜「1舉動」感動　從不後悔接新北副發言人

影／共機嗆台灣空軍錄音檔曝　侵門踏戶竟反控「影響飛航安全」

新北過年4天接種6795人　第3劑覆蓋率已逾二成五

柯文哲喻高端「密醫」：上法庭必敗

「每天心情隨確診數字起伏」　蔡畹鎣：侯友宜是慈父也是嚴師

恆春半島連日降大雨　蔥農盼蔡英文幫幫忙

倫敦大學證實有「電子論文」：蔡英文在1984年取得博士學位

快訊／女足多人確診　蔡英文令專機接回

駐瑞典代表處1人確診　領務服務如常運作

更多熱門

相關新聞

鄭文燦發放春節加菜金　清潔隊年初五開工

鄭文燦發放春節加菜金　清潔隊年初五開工

桃園市清潔隊員於長達9天年假假期，循往例於5日提前收假，進行收運垃圾。市長鄭文燦分別前往蘆竹、大園兩區中隊加發春節加菜金、新春福袋並慰勉桃園市2千多名清潔隊員表示，7日正式上班的首日，各清潔中隊會加班自中午先收一趟，晚上則依正常時間再清運一次，透過加強收運的方式，儘速恢復乾淨的市容與垃圾清運勤務。

山田摩衣累積10年經驗　童星挑戰最美選區

山田摩衣累積10年經驗　童星挑戰最美選區

熱博創意盆栽藝術　百萬超大盆景技壓群雄

熱博創意盆栽藝術　百萬超大盆景技壓群雄

即／桃園一天採撿1380人　結果出爐

即／桃園一天採撿1380人　結果出爐

蘇貞昌關心健康狀況　馮世寬回「已好多了！感謝溫馨關懷」

蘇貞昌關心健康狀況　馮世寬回「已好多了！感謝溫馨關懷」

關鍵字：

林佳龍蔡其昌鄭文燦賴清德20222024蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

阮經天公開戀情！曝甜蜜合照：希望給我們空間

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

桃園航空城公司　前董事長劉志清辭世

別再錯怪味精！吃外食口渴「兇手是它」

70公斤歐巴桑主打性愛不限次數！男客：寧願餓死

傳產工程師曝薪水　好友嫌低嘲笑：丟臉

「第一份工作撐多久？」老鳥吐經驗教1招：薪資UP

柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」下場曝

阮經天女友身份曝光：普通上班族

今晚至明晨冷炸　7縣市10度低溫

單親媽五口租屋！房東一查身分崩潰：超有錢

更多

最夯影音

更多
大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面