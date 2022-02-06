吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

▲前台中市長林佳龍。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

年底大選將至，各政黨積極布局首長人選，下任閣揆人選同樣動見觀瞻，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，桃園市長鄭文燦會是有力競爭者之一，但現任行政院長蘇貞昌同樣動作頻頻且施政滿意度維持高檔，至於傳出將參選台北市長的前台中市長林佳龍，也可能爭取閣揆位置甚至挑戰總統寶座。

民進黨中執會去年通過「2022提名條例」草案，規定除民進黨執政屆滿的基隆市、新竹市及屏東縣辦理初選外，其他含六都、爭取連任、非執政縣市均為總統兼黨主席的蔡英文提名。

對於2024總統大選，吳子嘉表示，賴清德已經到總統格局了，但鄭文燦做的都是市長工作，都未達到總統、行政院長層級，所以蘇貞昌選總統也不意外，他的格局已經到了，所以一直傳出鄭文燦明年可能接行政院長，此時格局拉高，鄭文燦才有機會跟賴清德一搏。

吳子嘉表示，蔡其昌100%選台中，黨內也一定是徵召他，至於大新竹合併是鬼扯蛋，沒有新潮流相挺是不可能的事，鄭文燦則是要跟蘇貞昌拚內閣，蘇貞昌最近都跟賴清德一起站台，兩人有一個合作的默契，所以蘇貞昌拿一根撞球桿是擋住鄭文燦的路。

吳子嘉指出，蘇貞昌趕場的原因，就是因為他還想當行政院長，但這還有變數，因為行政院長是總統決定的，林佳龍的話，會當行政院長或拚總統，林佳龍是正國會的大阿哥，民進黨是派系導向，這樣才有兵馬。

對於連任五星縣長的屏東縣長潘孟安去向，吳子嘉則表示，潘則一定會入閣，且必定是部長級的，至於經濟部長王美花、內政部長徐國勇都不會動，因為背後有強力派系支持。吳子嘉強調，潘孟安入閣與否，最後還是要看屏東縣長選舉，周春米能否接班，如果前立委蘇震清出面參戰，周春米就很危險了。