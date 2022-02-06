　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手搖綠茶漲到一杯35元　網曝「極限價格」再貴就不買：寧願喝超商

▲▼手搖飲料，綠茶，楊桃汁，冰塊，手搖杯。（圖／記者許力方攝）

▲能接受的茶類上限價格是多少？（示意圖／記者許力方攝）

記者黃可昀／綜合報導

手搖飲料的選擇多，近幾年越做越精緻，價格也跟著提升，有些品項甚至比便當還貴！一名網友指出，他家巷口飲料店的綠茶原本賣20，不到兩年就一路漲到變35元，「我已經買不下去了，你們能接受純茶最多賣到多少錢？」

原PO在PTT表示，他家巷口的手搖飲料店，前年一杯700CC的綠茶賣20元，去年初漲到25元，年中又變30元，昨天去買甚至已經變成35元，自從漲價後原PO就很少去光顧，大多在家自己泡茶包，但昨天突然很想吃珍珠，點了一杯珍珠綠茶結帳45元，才知道連原本的5元珍珠也漲到變10元，一杯「純茶」加珍珠，沒有鮮奶或是其他配料，一杯已經要價45元，實在吃不消。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼手搖杯,食品安全,熱量,手搖飲料,茶飲。2584445。（圖／記者李毓康攝）

▲雖說網友極限是30元，但北部很多飲料店已經喊到35元。（圖／記者李毓康攝）

多數網友對「純茶」的價格極限就是30元，「純茶30，再多都是盤」、「茶30、奶60」、「純茶35我就乾脆買超商了阿」、「30已經是極限，再貴就不買了」、「30，超過就去7-11」、「30忍痛買，再高就不買了，寧願多花點喝咖啡。」

部分網友認為，好的茶葉確實比較貴，如果是高品質的茶可以接受賣到50元，「50吧，自己買台灣有得獎的茶葉泡也差不多這個錢」、「50以內」、「不澀不膩....我的上限是60」。

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
家中摔倒送醫昏迷月餘　桃園航空城公司前董事長劉志清辭世

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Toyz拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz對我來說已經死了

考慮年後轉職？十二生肖各有「跳槽貴人」助你做出抉擇

婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」IG拍照：從他身上賺5000元

開口讚美力量超乎你的想像「老闆表揚激勵員工」誇別人心情更快樂

手搖綠茶漲到一杯35元　網曝「極限價格」再貴就不買：寧願喝超商

破除檳榔負面印象　北科大生3畫作扭轉文化價值

虎年招財6撇步！　百鈔編號「這尾數」是發財錢母

哥在科技業上班…21歲妹怒「只有他沒給紅包」　網傻眼：臉皮真厚

今晚至明晨冷炸！7縣市恐出現「10度低溫」　周一暖半天就轉濕冷

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

日職人把糖塊變「琉璃雕塑」　忍90度高溫赤手塑形逼真金魚！

2/5新增40例本土、32例境外　亞旭25人「期滿採檢轉陽」

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

Toyz拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz對我來說已經死了

考慮年後轉職？十二生肖各有「跳槽貴人」助你做出抉擇

婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」IG拍照：從他身上賺5000元

開口讚美力量超乎你的想像「老闆表揚激勵員工」誇別人心情更快樂

手搖綠茶漲到一杯35元　網曝「極限價格」再貴就不買：寧願喝超商

破除檳榔負面印象　北科大生3畫作扭轉文化價值

虎年招財6撇步！　百鈔編號「這尾數」是發財錢母

哥在科技業上班…21歲妹怒「只有他沒給紅包」　網傻眼：臉皮真厚

今晚至明晨冷炸！7縣市恐出現「10度低溫」　周一暖半天就轉濕冷

女生必知「正確內衣穿法」　3祕訣＋1伸展運動養出圓潤美胸

Toyz拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz對我來說已經死了

考慮年後轉職？十二生肖各有「跳槽貴人」助你做出抉擇

自認有路怒症！車主求助「改掉按喇叭+碎唸」　過來人現身了

乞丐「大腦外露」重壓會短暫眼盲！　驚揭皮質對視覺關鍵作用

婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

過年美食不可少！品嚐「韓式傳統」手作糕點　換一整年清香

洗完澡帳篷前聚集一堆人？　門縫流出「大坨融化糯米腸」媽笑翻

2021年五大傳染病病例數降　衛福部示警：今年COVID-19暫難終結

國道超速61KM遭吊牌！　飆車男求徹罰「車子半年不開會壞掉」

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

今晚至明晨冷炸　7縣市10度低溫

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

待在家！下波全台雨勢最大時間曝　恐又有冷氣團

「過年最邪門遊戲」50玩到6萬7000元！釣苦主慘哭

初三到男友家拜年！她買伴手禮「差10元」結局傻爆眼

親戚狂送「過期零食給女兒」　她直擊一幕氣炸

虎年招財6撇步！　百鈔編號這尾數是發財錢母

專家警告：2生肖虎年「有血光之災」！

高雄新添10確診！9處足跡曝光

更多熱門

相關新聞

「50嵐免加錢」滿料大絕曝　前店員認證了

「50嵐免加錢」滿料大絕曝　前店員認證了

手搖飲料店到處都是，雖然市面上的選擇越來越多，不過老牌「50嵐」還是許多人的最愛。近來就有網友分享50嵐的隱藏點法，原來向店員點飲料時，可以自由搭配「1號」的基底茶品和配料，喝到屬於自己的1號杯。貼文引發熱烈討論，其中還有前店員透露，換料或加料都不用錢，「料都會幫你裝到1994那條線！」

手搖飲前段班！網激推1神店排隊人龍5公尺

手搖飲前段班！網激推1神店排隊人龍5公尺

營養師曝「飲料熱量陷阱」

營養師曝「飲料熱量陷阱」

手搖飲知名品牌堅持凍漲

手搖飲知名品牌堅持凍漲

冬季限定「9大草莓手搖杯」快搶喝

冬季限定「9大草莓手搖杯」快搶喝

關鍵字：

手搖飲飲料綠茶

讀者迴響

熱門新聞

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

阮經天公開戀情！曝甜蜜合照：希望給我們空間

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

桃園航空城公司　前董事長劉志清辭世

別再錯怪味精！吃外食口渴「兇手是它」

70公斤歐巴桑主打性愛不限次數！男客：寧願餓死

傳產工程師曝薪水　好友嫌低嘲笑：丟臉

「第一份工作撐多久？」老鳥吐經驗教1招：薪資UP

柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」下場曝

阮經天女友身份曝光：普通上班族

今晚至明晨冷炸　7縣市10度低溫

單親媽五口租屋！房東一查身分崩潰：超有錢

更多

最夯影音

更多
大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面