手搖綠茶漲到一杯35元　網曝「極限價格」再貴就不買：寧願喝超商

▲能接受的茶類上限價格是多少？（示意圖／記者許力方攝）



記者黃可昀／綜合報導

手搖飲料的選擇多，近幾年越做越精緻，價格也跟著提升，有些品項甚至比便當還貴！一名網友指出，他家巷口飲料店的綠茶原本賣20，不到兩年就一路漲到變35元，「我已經買不下去了，你們能接受純茶最多賣到多少錢？」

原PO在PTT表示，他家巷口的手搖飲料店，前年一杯700CC的綠茶賣20元，去年初漲到25元，年中又變30元，昨天去買甚至已經變成35元，自從漲價後原PO就很少去光顧，大多在家自己泡茶包，但昨天突然很想吃珍珠，點了一杯珍珠綠茶結帳45元，才知道連原本的5元珍珠也漲到變10元，一杯「純茶」加珍珠，沒有鮮奶或是其他配料，一杯已經要價45元，實在吃不消。

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▲雖說網友極限是30元，但北部很多飲料店已經喊到35元。（圖／記者李毓康攝）



多數網友對「純茶」的價格極限就是30元，「純茶30，再多都是盤」、「茶30、奶60」、「純茶35我就乾脆買超商了阿」、「30已經是極限，再貴就不買了」、「30，超過就去7-11」、「30忍痛買，再高就不買了，寧願多花點喝咖啡。」

部分網友認為，好的茶葉確實比較貴，如果是高品質的茶可以接受賣到50元，「50吧，自己買台灣有得獎的茶葉泡也差不多這個錢」、「50以內」、「不澀不膩....我的上限是60」。