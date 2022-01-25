原物料齊漲　手搖飲知名品牌堅持凍漲與消費者站在一起　

▲茶之魔手王賢明總店長，正式向消費者宣示，茶之魔手選擇跟消費者在一起，共體時艱凍漲不漲價。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

原物料高漲的情況下，很多店家都紛紛漲價，連手搖杯也一樣，許多業者均紛紛喊漲，知名台南在地的手搖杯業者「茶之魔手」，卻反其道而行貼出公告，今年「凍漲」，不但不會漲價，招牌奶茶還從歐洲進口更高檔的奶精，來讓奶茶口感更佳。

25日上午10時許，茶之魔手王賢明總店長，在台南市北區北安一店，正式向消費者宣示：「茶之魔手選擇跟消費者在一起，共體時艱」。總店長王賢明指出，近兩年來全世界各地，深受疫情影響運費大幅成長，材料漲幅亦驚人，所有消費者也深受通膨影響，總店付出所有的精力，以自產的材料，盡力穩定其材料價格不受通膨影響，在這樣的一個時刻，所有分店必須清楚的知道，材料成本總部皆有精算過，也都還穩定在合理的利潤範圍，面對消費者真的不要動不動就要說漲價！

王賢明總店長說，我們是營業者但同時也是消費者，需知道感同身受，總部目前為止也沒有調漲食材，就是為了累積營業的實力，現在大家所面對的，是營業杯數的不足，而並非是價格不夠，希望大家能清楚的知道，今年總公司的政策，就是盡力的不調漲食材，只有要更新奶茶的資本支出，奶茶所使用的奶精已多年沒有做實力的更新，以致於奶茶營業競爭實力下滑，從農曆春節開始我們要更新為茶之魔手專用日式奶精，增加資本支出，以期盼奶茶銷售量重回以往的巔峰，而純茶也繼續增強實力，但純茶雖然成本也不斷上漲，總公司至少今年並不會調漲茶葉價格，做得到的總公司一定會盡力，希望各分店也能注重門面的修整，營業人員的訓練，大家一起創造更好的未來，更加的利潤！