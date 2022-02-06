D乳女為顧父母下海　1天接客12小時！被逮解脫吐心酸

▲小花為了照顧父母，決定犧牲色相。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名女子為了照顧年邁父母，接受姐妹介紹跑去賣淫，以每次3千元的代價忍受男客的「頂撞」一小時，有時一天要接客12人，工時超過12小時，期間只能抽空喝幾口水，接著又要繼續跟其他男客洗澡、結合…就這樣過了一年多。後來被喬裝嫖客的警察逮捕，她彷彿重獲新生說，「過去的日子讓我好想死」。

據了解，現年28歲的小花（化名）出生鄉下，身材火辣又漂亮且皮膚白皙、聲音嬌嗲。由於家境一直不好，她想照顧年邁的父母卻沒有一技之長，無奈之下聽了姐妹的建議，背叛靈魂加入賣淫集團，開始了行屍走肉的生活，每次交易收3000元，小花可分到1300元。

▲小花背叛靈魂加入賣淫集團，開始了行屍走肉的生活，每次交易收3000元，她可分到1300元。（圖／記者陳雕文翻攝）

日前網巡警方在知名論壇上發現了小花的性交易資訊，因此喬裝男客加LINE相約。警員進入指定民宅後，見小花皮笑肉不笑說，「來洗澡吧…」並準備脫衣之際，出示證件將其逮捕，小花被帶離民宅，有重獲新生之感。私下跟警員透露，「過去的日子讓我好想死」。

後來警方溯源抓到媒介小花從事性交易之應召集團，並查扣一本帳冊。根據帳冊的紀錄，小花自去年開始接客，至今超過數百人，最高紀錄1日曾接客12名男客，全案依妨害風化罪送辦。

▼警方查獲的保險套以及潤滑液。（圖／記者陳雕文翻攝）