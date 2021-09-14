25歲女下海3hrs不限次數吃到飽　錢被偷光淚崩...白嫖男身影曝！

▲男客白嫖還偷錢，再若無其事離開現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名持有精障手冊的女子，為了養活自己，半年前開始在論壇張貼廣告賣淫，本月12日下午接客時，一名男客進房立即付了4千元，兩人愛愛3小時後，男客還表現紳士讓女子先洗澡，就在她拖著疲憊身軀踏進浴室時，男客立即把其皮包裡的錢全部拿走後閃人，女子事後發現當場痛哭。

患有精障的25歲小敏（化名）從小學習困難重重，最終也無法順利升學，沒有一技之長的她求職不順，為求生存決定下海，並標榜「只要4千元，3小時不限次數性愛吃到飽」，在論壇張貼廣告及LINE帳號。

▲警方掌握男客行蹤，持續緝捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

12日下午一名男客與她相約交易，進入工作室後果斷掏出4千元，小敏不疑有他，立即脫下外衣提供「性愛吃到飽」的服務；2人完事後，男客請小敏先梳洗，趁其洗澡的空檔，男客偷翻梳妝台上的皮包，將裏頭1萬餘元全拿走，接著若無其事洗澡並離開現場。

小敏在男客離開後才發現錢不見了，當場爆哭！等情緒較冷靜後才打電話報警說，「我這邊是個人工作室，我被偷了…請幫幫我！」警方調閱附近監視器，目前已鎖定該名男客蹤跡，會盡快將其逮捕歸案。

警方表示，雖然同情小敏的遭遇，但還是必須依違反「社會秩序維護法」對她進行裁罰。