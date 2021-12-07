少女被逼下海「無限援交」！嫖客勇救幫她解脫：我也是一名父親

▲少女被迫接客。（圖／翻攝自華商報）

記者鄭思楠／綜合報導

他怎麼也想不到，那通凌晨打來的陌生電話，竟是女兒在求救，「凌晨，孩子在陌生人的幫助下，打電話向我求救。」朱澤（化名）家住陝西Z市，常年在西安與Z市間做生意。朱澤說，今年下半年，上國中的13歲女兒小愛（化名）因學習壓力大，辦理了休學。休學後，孩子說想走進社會體驗一下生活，便在Z市打工。

據《華商報》報導，「孩子有個閨蜜，因為以前經常去閨蜜家住，所以有時沒回家，我們也沒起疑心，」朱澤說，11月中旬，小愛雖然一直沒回家，但時常會用電話給她媽媽「報平安」。

11月24日，他收到了一個陌生電話，接通後發現是小愛打來的，「孩子說心情不好，想要500元（人民幣，下同），我擔心她拿著錢亂跑，就沒給。」之後他感覺不對勁，多次回撥電話，但均沒能打通。

此後，雖然媽媽有時打不通電話，但每隔一兩天，總能收到小愛「報平安」的消息，「前些日子，孩子自稱已經離開西安了。」12月5日凌晨2時許，朱澤正巧人在西安，這時，一個陌生的外地號碼連續給他撥打了5次電話，接通後他聽到了小愛的聲音，「爸爸救救我。」

父親氣憤表示，「不一會兒，一名男子將孩子送到了我的面前。孩子說，半個多月前，她被人誘騙到西安，並強迫她『接客』，送孩子過來的那個男人叫大海（化名），是團夥給女兒安排的『客人』，他發現孩子是被強迫的，便救了她。」

「我孩子還沒過14歲生日，」朱澤說，12月5日凌晨2時30分許，他向救了孩子的男子表示感謝，隨後報案。目前，警方已立案調查。

小愛回應，在Z市打工僅一周左右，一名曾經的同學找人打了她。為報仇自己也找朋友和對方打了一場群架。第二天，Z市警方將涉事的人都帶走了，只留下她和兩個男的，「那兩個人是我朋友的朋友，所以我沒有懷疑他們會對我不好。」

「因為沒有地方可去，他們兩個人就提議帶著我去西安做陪酒，並稱工資會很高，」小愛說，那天晚上，她跟著兩人坐火車來到了西安，但第二天，兩人卻直言讓她「接客」，「他們說我做不了陪酒，讓我接客，然後給我洗腦，我沒同意，之後不讓我回家。」

小愛隨後被帶進一個房間，她發現裡面有十多個人，其中有兩個女的把她帶進里屋，然後對她進行毆打，「她們讓我跪在地上，然後一直在打我，我也不知道被打了多久。」第二天，那夥人見小愛還想跑，就用熱水壺砸她的頭，並拍了裸照，「如果我跑了，他們就把裸照散播出去，我很害怕。」

▲少女全身傷。（圖／翻攝自華商報）

小愛說，她來西安時，手機被這夥人弄丟了，他們為了不讓自己報警，便時不時讓她用他們的手機給家里報平安，「後面添加了我媽的微信，他們盯著我，讓我給家裡打電話、發報平安的影片、語音……。」

記者問，「是否被脅迫過？」小愛默默地點了點頭。她低聲說，他們會在晚上把她送到酒店，然後第二天6點接她回去，「他們脅迫我、毆打我。我記不清出去多少次，去了多少酒店。起初，我給客人說自己是被脅迫的，只有十三四歲，但他們沒有停手……。」

小愛說，12月5日凌晨，她被人送到了鳳城一路的一家酒店，「進門後，那人問我是不是被脅迫的，我說是的，於是他救了我。」凌晨2時許，她見到了爸爸朱澤，「當時特別害怕，我以為再也見不到家人了。」小愛撥開頭髮，頭皮上的傷口雖然不大，但已經結痂，膝蓋泛青，衣服的袖口、衣角處，有少量血跡，「身上的傷是他們打的，衣服上的血跡是另一個女孩被打後，穿她衣服留下的。」

12月6日中午，救下孩子的男子大海稱，4日，自己和朋友喝了些酒，在回酒店途中，出租車司機給自己了一個聯繫方式，並稱可以「花錢買服務」。回酒店後，趁著醉意，大海撥通了電話，按照其要求，向指定帳戶支付了1000元。

5日0時許，小愛來到他的房間。大海看到小愛後發現異常，便問她是不是被人強迫的。起初，小愛說她是自願的，但當大海說「如果妳是被強迫的，哥哥可以幫妳，妳要相信哥哥」後，小愛便開始哭訴，稱她是被強迫的，希望大海能帶她逃出去，「當時小愛哭訴了大約一個多小時。」

大海猶豫之後下定決心，凌晨2時許，讓小愛用他的電話聯繫父親，在確保周圍無人盯梢後，帶她離開酒店。2時30分許，大海將小愛送到了朱澤的住處。朱澤向大海表示了感謝，並帶小愛報案。凌晨3點，大海撥打了「服務」電話，稱小愛趁自己買菸的功夫，自行離開了酒店。

大海稱，自己也是一個孩子的父親，得知小愛是未成年的孩子，且被強迫時，很心疼。