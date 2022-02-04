模特級D乳辣女一原因被迫下海　3個月賺67萬卻吐這句話

▲杜女身材好又漂亮，想照顧家人卻沒有一技之長，只好犧牲色相。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名身材火辣、擁有D級美乳的女子要照顧家人，想趕緊賺錢卻沒有一技之長，只好犧牲色相，以下半身作為賺錢的籌碼，租了一間民宅2樓當作工作室，在網路論壇打廣告接客，後來被警方查獲時表示，從事性交易3個月的時間，雖然賺了67萬餘元，但覺得生不如死，卻又不得不做，相當無奈。

據了解，警方日前在進行網路巡察時發現，知名論壇有30歲杜姓女子張貼的賣淫廣告，因此喬裝男客相約，到了民宅後，等杜女脫下外衣準備服務時，警員拿出證件表明身分，並將杜女帶回派出所。

▲靠肉體賺錢的確快速，但杜女只覺得噁心，甚至感到生不如死。（圖／記者陳雕文翻攝）

外型出眾身材又好的杜女表示，因為缺錢照顧家人，在3個月前選擇走上這條路，每次從事性交易可得2500元，每天大約可以接到3個客人。換算下來，杜女每天可賺7500元，若三個月以90天計，這些日子下來已經得手67萬5千元。

但杜女一點也不開心，她向警方表說明，雖然賺到錢，可以讓家人三餐無虞，但這樣的日子讓她見不得人，感覺生不如死卻無可奈何…全案警方依社會秩序維護法妨害風化予以裁罰。

就杜女的賣淫行為而言，社維法裁罰大約1500元，她只要換個地點隨便接一個客人，錢就賺回來了，但最令杜女無奈的是，她不想要賣淫，卻又不知道錢該怎麼賺，這樣的日子不知道還要過多久。

▼杜女的工作室。（圖／記者陳雕文翻攝）