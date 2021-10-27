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群鴨藏別墅！25歲女客一次花2千 　「主題按摩房」交易夯被檢舉

▲江蘇特殊賣淫案。（圖／翻攝自現代快報）

▲2人被逮捕。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

一個是男按摩技師，一個女嫖客，兩人一拍即合萌生出投資男性下海的想法，並租別墅改造成會所進行不法活動。江蘇泰州警方破獲了一起「特殊」的賣淫嫖娼案，在這個會所中，提供性服務的都是男性，而前來這裡嫖娼的女性，最小的只有25歲，最便宜一次498元人民幣（約新台幣2168元）。

據《現代快報》報導，陳姓男子原為江蘇揚州市某按摩會所技師，金姓女子前往他處消費，兩人情投意合，發展成了情侶關係。此時的陳男發現，金女手中有需要男性按摩的圈子，而他自己正好有全國男技師的渠道，兩人便生出了投資男性按摩行業的想法。今年5月中旬，金女邀請陳男一同前往泰州市發展。

▲江蘇特殊賣淫案。（圖／翻攝自現代快報）

▲現場男技師。（圖／翻攝自現代快報）

隨後，金女在泰州市區某地租了一棟3層別墅，置辦了按摩所需設施，如1樓技師休息室房間，2樓主題按摩房等，共花費數萬元。改造好後，兩人通過網路招聘、組織多名男技師前往別墅，並建立微信群，分享服務項目、收費標準、提成等信息。

一切就緒後，兩人通過網路以推廣女性SPA按摩服務為幌子，發布招嫖信息，以498（人民幣，下同）、998、1980、2980等價格，組織男性向多名女性、男性賣淫，並從嫖資中分成謀利。

▲江蘇特殊賣淫案。（圖／翻攝自現代快報）

▲主題房間。（圖／翻攝自現代快報）

今年6月底，接到群眾舉報後，泰州海陵警方將該賣淫嫖娼窩點搗毀，抓獲陳男、金女。「沒想到這麼快就被抓，」被抓時，陳男坦言原想著發財，現在1個月收入還沒抵得上房租和裝修費用。

據悉，1個多月時間，會所前後共有六七個男技師，年齡最小的26歲，而讓人意外的是，女嫖客年紀最小僅25歲。

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