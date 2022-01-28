男子拒繳酒測等罰款19萬2千元　查封關廟透天厝後立馬繳清

▲彰化黃姓男子拒繳酒測等罰款19萬2千元，案經行政執行署台南分署查封台南關廟透天厝後馬上繳清欠款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

49歲彰化黃姓男子，2020年間因拒絕接受酒精濃度測試及吊銷駕照後仍駕駛機車，各遭裁處新台幣18萬元及9千元罰鍰，此外黃男另欠繳1筆違反強制汽車責任保險法罰鍰3千元，欠款金額合計19萬2千元，因逾期不繳納，經行政執行署台南分署查封黃男位於台南關廟透天厝，黃男馬上繳欠費。

台南分署指出，黃男欠繳遭交通部公路總局台中區監理所彰化監理站移送行政執行署彰化分署，因黃男所有透天厝位在台南地區，彰化分署再囑託行政執行署台南分署執行。

台南分署表示，在2021年12月間接受囑託後，立即辦理查封登記，2022年1月20日現場查封黃男位在台南關廟區透天厝，並揭示查封公告。由於黃男不在場，執行人員請住在隔壁的親戚協助聯絡黃男儘速繳納。黃男於1月27日寄郵政匯票至彰化分署繳清全部罰鍰。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納高速公路通行費，如果不慎違規或一時遺漏，亦應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存憢悻，挑戰公權力。並提醒，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，臺南分署將強力執行。