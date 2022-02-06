上班趕時間「早餐怎麼點最快？」　老闆秒曝「2類食物」秒出餐

▲生意好的店家，早上尖峰時段幾乎都要等15至20分鐘。（示意圖／ETtoday新聞雲）



網搜小組／劉維榛報導

上班最怕遲到，因此不少人會買製作好的三明治。對此有早餐店老闆分享，點哪一樣餐點可迅速取餐，首先絕對是單點飲品最快、接著是抹醬薄片吐司，其他有主食類的，就要依肉品厚度來衡量，「內容物越厚，處理時間越久。」對此，原PO建議趕時間又想吃豐富餐點的人，先打電話訂餐就是唯一解決方法。

一名網友在Dcard表示，開早餐店已2年了，知道客人各個趕時間上班，因此便熱心分享「去早餐店怎麼點現做早餐最快」的絕招。

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原PO透露，客人只點大冰奶，這絕對最快；再來是果醬吐司類，不過厚片類不算吐司，如果有焗烤肯定更久，若想吃有夾肉類的，像是火腿、培根、豬排、漢堡肉、卡拉雞等，基本上「內容物越厚，處理時間越久。」

其中，原PO提醒，尤其是有些傳統早餐店，因為沒有炸鍋，炸物只能用煎的，除了時間拉長，口感也沒有那麼好，他也實際舉例，「薯餅不脆就是失敗中的失敗！」

▲早餐煎炸類，現做都要花時間等待。（示意圖／記者劉維榛攝）



至於銷魂鐵板麵部分，原PO指出，大部分的店家都會用不沾鍋來製作，而不是真正用鐵盤去炒，「用鐵盤去炒口感整體會比較好吃，但忙碌時候，要讓出這麼大一個位置炒麵，肯定要等。」

值得注意的是，現在許多店家有跟外送平台合作，原PO直言，「如果外面明顯有很多司機等餐，這家店肯定要等」，若趕時間，就不用再進入店內詢問了。

最後，趕上班又想吃有主食類的餐點，原PO索性建議，就是出門前先打電話訂餐，再到店面取餐，既省時又省力。

▲網友在早餐店上班，遇過各種奧客！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，底下網友熱議，「我自己有在早餐店打工，點飲料真的是最快的，原PO講的都有中」、「怎麼點最快，一起床先打電話叫最快」、「買做好的最快吧，永和豆漿那種」、「點一個鮪魚蛋吐司不烤，真的快到不行」、「我都拿三明治、點飲料」、「我也在早餐店上班，認同原PO說的，紅茶、奶茶、豆漿真的很快，但不要點咖啡，有些店家咖啡是用咖啡機磨的，那種都要很久，吐司夾蛋、果醬吐司基本上真的不用兩分鐘，炸物類跟蘿蔔糕要比較久如果趕時間就先別點了」。