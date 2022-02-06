果粉紅包錢存起來！　蘋果2022年10大新品總整理一次看

▲iPhone 14。（圖／取自macrumors）

記者廖婕妤／綜合報導

蘋果2021年新品連發，據傳2022年還有更多驚喜，包括iPhone SE 3、iPhone 14系列、AirPods Pro 2、Apple Watch Series 8等，初估至少有10項新品，《ETtoday新聞雲》記者為大家整理各項傳聞新品及功能，想要入手的果粉們可以參考。

iPhone SE 3

綜合外媒推測，蘋果將在2022年第一季推出iPhone SE 3，最有可能的時間點落在3月，最大的特點是支援5G，配備與先前相同的4.7吋LCD螢幕，搭載A15仿生晶片，保留Touch ID，並有更厚的邊框，將成為史上最經濟實惠的蘋果手機。

售價方面，摩根大通（J.P. Morgan）分析師預測，會落在269美元至399美元之間，換算新台幣約是7500元至1萬1200元左右，且銷售產量將會增加至3000萬支，預計可以吸引近14億中低階Android手機用戶及3億舊iPhone用戶跳槽。

iPhone 14

iPhone 14預計將在2022年9月推出，傳瀏海將消失，改採挖孔螢幕設計，支援更快速的WiFi 6E，搭載A16處理器，螢幕只有6.1吋及6.7吋兩種，mini系列將走入歷史。

至於拍照功能也將再升級，前鏡頭會具有自動對焦功能，主鏡頭則會升級到4800萬畫素。

Apple Watch Series 8

蘋果傳會在2022年下半年推出3款Apple Watch，包括Apple Watch Series 8，將會加入新的健康管理功能，可以測量體溫，且預計會有3種尺寸。

第二代Apple Watch SE

第一代Apple Watch SE與Apple Watch Series 6的設計類似，但少了長亮螢幕、血氧感測器、心電圖等功能，因此預計Apple Watch SE 2將會有這些升級。

運動版Apple Watch

蘋果將針對運動員，推出一款主打堅固、耐用的Apple Watch，錶殼可以抵抗刮痕，且更加防摔，讓運動員也可以安心使用。

MacBook Air

重新設計的MacBook Air將會更改名字，可能會僅稱為「MacBook」，搭載M2晶片。事實上，早在2006年到2012年時，蘋果就曾推出MacBook，並在2015年到2019年再次銷售，最後一款MacBook機型提供了與MacBook Air相似的功能，因此被明確定位為類似的設備。

iMac Pro

蘋果2021年推出了搭載M1晶片的24吋的iMac，以及27吋的iMac兩款機型，據悉2022年推出的27吋iMac將會被重新命名為「iMac Pro」，並搭載更強大的晶片。

Mac mini、Mac Pro

蘋果2022年也將推出更新過的Mac mini，重量會更輕薄，以及效能最強大的Mac Pro，兩者皆會採用全新的蘋果晶片。

AR頭戴式裝置

蘋果第一代AR頭戴式裝置將會在2022年Q2開始量產，並在2022年Q4正式推出，該設備具有Mac級計算能力的處理器，且可獨立於iPhone使用，重量大約落在350克左右，每隻眼睛都有高分辨顯示器，具有M1晶片級的性能，售價估計會超過1000美元（約新台幣2萬7700元）。

AirPods Pro 2

蘋果將會在今年下半年推出AirPods Pro 2，將採用全新設計，搭載全新晶片以改善音質，新增內建感測器來追蹤健康功能、以及全新的皮膚檢測感測器。

此外，充電盒將支援MagSfe無線充電，並具備IPX-4級防水功能，另外取消了與Beats Fit Pro類似的耳機柄。

iPad Pro

蘋果計畫在2022年發布具有全新設計及無線充電功能的iPad Pro，也打算推出升級版的入門款iPad及iPad Air。