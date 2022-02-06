造塚封屍案／狠嫂殺小姑！哭求輕判「改過自新」：讓我跟小孩團聚

▲張姓兇嫌回到水泥封屍現場模擬。（圖／記者陳豐德攝）

記者林昱萱／整理報導

新北市2018年3月間發生一起駭人聽聞「造塚封屍」案，女子張芳馨因為跟葉姓小姑處不來，竟然就用啞鈴狠砸對方頭部，並將瀕死的小姑拖進浴室，將人活活壓進澡盆溺死。此外，張女在法院審理時，還數度落淚其求法官給予改過自新的機會，讓自己可以早日跟小孩團聚。

回顧整起案情，當時由於葉女無緣無故失蹤4天，讓她的老闆感到相當疑惑而報警。警方隨後在葉女的房間內發現詭異的水泥塚，而經深入追查後發現，兇嫌為葉女的大嫂張芳馨。據悉，姑嫂2人向來感情不睦，而在殺人案發生前，兩人曾經因生活瑣事而有口角，並暴發肢體衝突，當時張女推葉女去撞除濕機，而氣不過的葉女也於事後打電話到張女娘家抱怨。怎料，卻因為如此點燃了導火索，引發後續的殺人事件。

對葉女打電話回自己娘家抱怨、外加上長期對其的不滿，讓張女失去理智，竟趁著對方不注意，用鐵鎚敲破對方腦袋，而之後她不僅冷眼看著對方血流如注地掙扎，還將人拖進浴室之中，把其腦袋壓到裝滿水的澡盆裡，以此方式活活將葉女溺死。

▲警方持鐵鎚開挖封屍現場，葉女被埋在水泥人形墓塚當中讓人毛骨悚然。（圖／翻攝自仁泰生命事業臉書）

葉女死後，張女擔心殺人事蹟敗露，一開始先用點精油的方式，想以此遮蓋屍臭，而接著她發現經精油的香氣不足以遮蔽屍臭後，竟又分多次外出購買水泥，在葉女的房間「造塚封屍」，將葉女的遺體封存在房間內。

全案曝光後，張女起先在闡述案情時，態度非常冷靜，僅因激動而深呼吸，但臉上卻沒有悲傷與難過。另外，檢察官調查之後，將其依照殺人罪起訴，而法院審理時，認為張女坦承犯行，且符合自首要件，因此判處她無期徒刑，而開庭時她數度落淚，並承諾會賠償死者弟弟400萬元，希望法官可以改判有期徒刑，給予其改過自新的機會，並讓她可以早日與小孩團聚。

不過，全案上訴到高等法院後，高院法官認為，張女是在萬不得以的情況下，才會坦承犯案，因此應當不屬於自首要件，而且張女雖然承諾要賠償400萬，卻一直分文未給，因此仍判其無期徒刑，而案經上訴到最高法院後，最高院維持原判，判仍判其張女無期徒刑、褫奪公權終身，全案定讞。