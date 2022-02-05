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初五春節大紅包「台中開出最多」！　這2家今年連開2次

▲彩券,大樂透,威力彩。（圖／記者陳依旻攝）

▲公益彩券春節買氣很熱。（圖／記者陳依旻攝）

記者董美琪／綜合報導

大樂透明天(2/6)頭獎上看1.1億元，本期加開的9個春節大紅包獎號依大小順序分別為09、10、12、16、28、34、42、43以及49，共送出12組100萬元，其中11組為一注獨得，另有1組為2注均分，各得50萬元，其中台中市開出最多，有4家店開出。台彩表示，目前還剩下161組春節大紅包獎項。

今天初五春節大紅包中獎彩券的投注站共13家，當中有2家今年連莊開出春節大紅包獎項：一家為台中市東區的「來富貴彩券行」，該投注站曾於109年開出大樂透頭獎1.3億元，今年大年初二開出1注春節大紅包，今晚再開出1注，兩次開出的中獎金額皆為100萬元，本次亦為該店第四屆以來開出的第四次春節大紅包。

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另外一家為新竹縣竹北市的「鑫富發彩券行」，大年初一才開出1注春節大紅包50萬元，今晚又開出1注100萬元，今年已二度開出大紅包，也是該商店本屆第五次開出大紅包的紀錄。

此外，台中市南屯區「億連發彩券行」曾於105年開出威力彩頭獎9.7億元，今天開出1注春節大紅包100萬元，為本屆第二度開出大紅包。

台中市潭子區的「鑫好運彩券行」110年曾開出大樂透頭獎1億元，也在今晚開出1注春節大紅包100萬元。

▲▼初五春節大紅包店家。（圖／台彩）

台彩統計至今晚(2/5)為止，大樂透360組100萬元的春節大紅包已送出199組，共236位幸運兒中獎，其中有168人獨得百萬獎金。今年加碼的春節大紅包獎項還剩下161組、總計還有1.61億元的加碼獎金待送出。

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