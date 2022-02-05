差點付不出房貸！愛莉莎莎找算命師救事業　真躲過低潮風波

圖文／鏡週刊

網紅愛莉莎莎經常因為爭議言行受關注，引起不少網友反彈，尤其是被貼上汙名的萬華居民，也因爭議太多，讓她業配全跑光，差點付不出房貸，據悉，愛莉莎莎還為此找來算命師看風水，想藉此拯救事業。

愛莉莎莎最近才拍攝影片「經過爭議事件後人生的十大改變」，透露自己因為收入銳減，努力「由奢入儉」降低生活開銷，例如過往都會買40幾萬名牌包的她，2021年則是一個名牌包都沒買，從前出門必定搭計程車，現在則多以捷運代步，從一周花費26,000元，如今降至一週僅花1萬出頭，成為省錢達人。

但白目言行頻頻鬧上版面，有愛莉莎莎的友人就爆料，愛莉莎莎恐怕是懷疑自己流年不利，找上算命大師到她家看風水，也藉此調整家具擺飾，希望能夠「除舊布新」，別再沾染衰事。而愛莉莎莎也在影片中說到，在出事之後，自己就變得非常相信風水，希望能藉由這些小小改善來改變運氣。

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愛莉莎莎向本刊回應，確實找過風水師改運，但不願意多透露細節。但在這支最新影片中，愛莉莎莎已經在介紹最新業配，略有躲過風頭的意味。

去年5月期間，全台爆發疫情，尤其萬華被列為警戒區，當地民眾苦不堪言，但愛莉莎莎竟稱自己住在「毒窟萬華」，還抱怨萬華晚上都是救護車很吵，遭批歧視萬華。

去年2月，她在影片中介紹「肝膽排石法」推廣療效，被醫師糾正「沒有科學根據」，愛莉莎莎一開始不認錯，還稱自己是「遭到詆毀」；此外，2020年她發文想找原住民約會拍影片，稱，「我要很有原住民味道的，就是不要已經漢化的」，也被批歧視原住民。



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