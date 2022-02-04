拜拜鳳梨太熟！奧客要求換貨：發誓在這買的...店家傻眼：根本硬凹

▲一對奧客夫妻帶了過熟的鳳梨前來水果行更換。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

年節有許多人都會準備三牲、水果來拜拜，不過一名家中開水果行的網友抱怨，一對夫妻拿來了一顆不是自家賣的過熟鳳梨說要換貨，甚至還威脅店家要將事情曝光到網路上，讓大家知道他們無良，讓店家相當無奈，「辛辛苦苦經營的生意被人家這樣說話實在吞不下去，麻煩大家評評理。」

一名家中經營水果行的網友在臉書《爆料公社》發文，一位客人拿了一顆過熟鳳梨前來更換，但那顆鳳梨並非該間水果行賣的，「對方一直在那灰，中間有其他顧客來購買時，還惡意說我們是無良店家不要購買。過年鳳梨是拜拜好看的，拿了一顆過熟不知道買幾天的水果來凹店家還誣賴店家！」

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原PO表示，該名客人還威脅要將事情曝光到網路上，讓大家知道他們無良，「辛辛苦苦經營的生意被人家這樣說話實在吞不下去，麻煩大家評評理。他老婆買的叫他拿來換，整個都黃掉至少放一個禮拜以上了，品種價錢也不一樣，我看了都無言了...到底是什麼情況，讓你這麼有勇氣？」

而目睹全程經過的隔壁店家也補充說道，「一開始男生先來，中間過程大聲說這裡買的，說得面紅耳赤，問題是大水果店右邊這攤水果攤賣的鳳梨花上有撒金粉，結果後來男生說是他老婆出門買的，但是忘記哪邊買的，只記得右手邊，還說發誓在這裡買的！」後來店家報警，警察聽完雙方說詞後，再向該對夫妻解釋安撫，最後這對夫妻才接受警察的說法離開。

貼文曝光後，讓許多網友相當傻眼，紛紛留言「整個鳳梨都黃掉，都不知道買回家多久了，好意思拿來......」、「是不是拜拜完，結果鳳梨不能吃了，想拿來退？當這裡好市多喔？會員卡拿出來阿！」、「為了一顆鳳梨搞臭自己，厲害厲害…」、「就跟很多人中元買貢品去拜，拜完再拿去退錢是一樣的」。

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