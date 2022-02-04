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超大遊艇被145年古橋擋住無法出海　貝佐斯：我出錢拆了重裝

由於超級遊艇無法通過這座有著歷史145年的古橋，貝佐斯希望能讓他花錢「拆除後重組」。（圖／翻攝自維基百科）

▲康尼謝夫橋建於1878年。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）先前委託荷蘭造船廠興建超大型的豪華遊艇，但因為遊艇尺寸太大，無法通過一座有著145年歷史的古橋。而貝佐斯在思考之後，請求荷蘭政府拆除這座古橋，讓他的遊艇可以順利出海，之後再讓荷蘭政府將這座古橋組裝回去，而這中間所產生的費用，全部由貝佐斯買單。

根據《衛報》報導指出，亞馬遜創辦人貝佐斯先前委託荷蘭專業遊艇製造廠興建超級遊艇，雖然目前已經竣工。但這座位於荷蘭鹿特丹附近的造船廠，過去都是透過荷蘭的河道將船隻開到海外，可由於貝佐斯的遊艇體積實在太過巨大，長度127公尺、高度40公尺，在航行的時候，意外發現這艘遊艇無法通過當地一座具有145年歷史的康尼謝夫橋（The Koningshaven Bridge）。

目前貝佐斯已經透過船廠與荷蘭當地議會協調，希望議會能夠同意拆除這座古橋，讓船隻通過之後，再將古橋重新裝設回去。而這中間所有的費用，將由貝佐斯買單。

報導中指出，這座超級遊艇的造價為4.85億美元（折合新台幣約136億元）。雖然古橋也能趁這個拆除的機會進行部分整修，但該古橋屬於當地著名景點，就有人憂心如此拆裝，其實還是會影響古橋的壽命，而且早在2017年進行重大翻修後，鹿特丹議會就承諾過，不會再拆除這座古橋，所以目前雙方仍在針對這件事情進行協商。

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