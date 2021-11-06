不爽對方拿日本國旗　保全持飛刀一中商圈追趕下場出爐

男子只是手拿著日本國旗，竟遭人持飛刀追趕。示意圖。（圖／路透社）

記者李忠憲／台中報導

呂姓保全在一中商圈附近不滿張姓男子手拿日本國旗，爭吵後竟回家帶著飛刀追趕對方。張男嚇到跑回家報警，控告對方恐嚇，法院判他拘役30日。張男再提民事損害賠償，求償精神慰撫金10萬元，法官最後判呂應賠2萬元，全案可上訴。

判決書指出，擔任保全的呂姓男子2019年晚間7點半左右，在一中商圈附近看到張姓男子手拿著日本國旗，竟心生不滿上前責問，雙方發生爭執。呂男見張男不理會，竟然衝回家拿出一把飛刀再出門，找到張男後就拿著飛刀追趕他。張男嚇到跑回住處並報警求援，警方到場後將帶刀的呂姓男子帶回派出所，並依法送辦。

法官審理時認為，呂男行為已足以讓一般人感覺生命、身體法益受到威脅，使人心生畏怖而生危害於安全程度。呂男坦認犯行，最後依恐嚇罪危害安全罪判拘役30日，易科罰金3萬元，飛刀沒收。

張男也向台中地院提請損害賠償訴訟，認為呂男行為已讓他心生畏懼，要求賠償10萬元精神慰撫金並加計法定利息。

法官審理後認為張男求償有據，考量張男大學畢業、自營公司、每月收入約10萬元以上，呂男則從事社區保全工作，月薪2萬8千元左右，判呂男應賠償2萬元慰撫金。全案可上訴。

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