「妳是誰？」瘦到親友認不得！　金門女戰神3個月狂瘦11公斤

▲對交友態度十分開放的陳玉珍，自稱瘦身後桃花沒有變多，工作之餘也積極擇偶中。（圖／CTWANT提供）



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過年一定少不了大魚大肉，政壇也掀起養生風！有「立院女戰神」封號的立委陳玉珍，每天工作超過12小時，餐敘和應酬不間斷，卻在年前就大瘦11公斤，整個人脫胎換骨，精神頓時清朗了起來。她與本刊讀者獨家分享瘦身經驗就是「三分靠運動、七分靠飲食」，讓我們一起跟著女戰神甩油去！

立法院繁忙的行程中，陳玉珍一天工作超過12小時，每天不乏各種應酬與餐敘，不過去年底有不少立委和鄉親大驚直問：「妳是誰？」陳玉珍瘦到連親友都認不得，她也大方分享三個月以來瘦了11公斤的心得。

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▲積極瘦身的陳玉珍把握上下班通勤時間，以腳踏車作為代步工具，一天至少騎半小時。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）



陳玉珍說，公務繁忙，她最多一週只上一天健身房，上下班通勤成了寶貴的運動時間，因此她以腳踏車做為代步工具，只要留宿台北時，一天至少騎車30分鐘。不過，這次瘦身關鍵其實是飲食控制。她細數台灣共有30幾個金門同鄉會，加上其他活動，時常從北到南有各種應酬，開始瘦身後，她在應酬餐敘上幾乎不吃，以茶代酒，雖然也有被「勸杯」的時候，但大多能獲得體諒。

「起初一天只吃中餐，不吃澱粉也不喝酒，只喝大量的水和保健食品補充體力，九月中到十月底就瘦了七公斤。」不過年底到年初她開始恢復吃晚餐，因立法院審理總預算，每天都搞到半夜才能回家，也很晚才吃飯，這幾個月「瘦得比較少」，不過相信很快就能達成瘦身15公斤的目標。被問到體重，她頓時「偶包上身」地笑說：「是機密！」

▲過年期間大魚大肉，陳玉珍分享在家也能做的瑜珈，像是「舞王式」和「拜日式」等，伸展拉筋同時也訓練腹部核心。（圖／CTWANT提供）



2020年4月是陳玉珍體重巔峰時期，比起現在足足多了十四公斤！雖然她沒有把暴飲暴食當作舒壓的方式，但卻放縱自己對高油、高糖等高熱量食品的偏愛，「巧克力牛奶、抹茶和椰子水是我的最愛，每次一有時間去逛大賣場，一定把購物車塞得滿滿，平時都當水喝！」陳玉珍尷尬地說。

一直到去年四月，過度勞累的她因胰臟發炎住院長達十天，過程中禁食禁水，她才驚覺健康的重要，也才發現自己一天雖然吃得不多，但攝取的大多都是沒有營養的食物；九月中下定決心減重，一是為了健康，二是為了變漂亮。她首先去做了近視雷射，褪去招牌的厚重眼鏡，接著執行嚴格的飲食控制，才短短一個多月的時間就像浴火重生一般。

▲陳玉珍屢次奮力佔領立法院主席台，坦言從小在金門受過特殊訓練，女立委幾乎都不是她的對手。（圖／CTWANT提供）



陳玉珍去年被本刊直擊與一名身材高壯的眼鏡男深夜散步，她笑說成功瘦身後的桃花「沒有太多」，近期沒有心儀對象，半年多前的那一段關係，她認為「對方可能覺得不合適」，最後無疾而終。自認需要很長一段時間療傷的她，近期已慢慢走出情傷，而最好的療傷方式是工作和金門鄉親的支持，讓外界見識到這位女戰神柔情的一面。

其實，立法院佔領主席台或議事攻防對陳玉珍來說不難習慣，這位從戰地來的女戰神，在健身房的採訪現場示範連翻二個筋斗，見在場所有人驚呼連連，她還正經八百地說「以前小時候我可以連翻九個！」甚至開玩笑說，下次佔領主席台的時候可以使出大絕，相信所有「鑲金」的立委會自動閃開，笑翻現場眾人。

外界很少知道的是，陳玉珍畢業於台大中文系，允文允武的她私下除了喜歡看電影之外，最喜歡的就是閱讀和「對子」，私下更有一群同好，至今仍時常一起切磋交流，甚至在立法院還與民進黨團總召柯建銘過招！

「那天立法院協商總預算，柯建銘說什麼唐詩三百首的第一首是李白的將進酒，我當場打槍他說是張九齡的感遇。」陳玉珍在委員會將唐詩倒背如流，逼得「老柯」不認輸嗆聲說「下次背唐詩三百首可以來比賽！」她笑說自己從小就喜歡中華文化和唐詩宋詞，還學過聲樂，尤其是中國藝術歌曲，是現代年輕人少接觸的領域。

談及新年新希望，陳玉珍沒把願望留給自己，而是希望「國家會更好」。她也透露，過年期間將沉澱思考是否參選金門縣長、服務金門縣民，或是待在國會，監督全國性議題，「從政是我畢生志業，我擔任議員將近二十年，對金門縣政游刃有餘！」相信在年後，金門戰神在政壇將會有嶄新的一面。

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