　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「財富女神」千萬賓利遭砸！買消夜遇怪女　驚悚破表急衝報警

記者張君豪／台北報導

1月26日凌晨有網友透過臉書「靠北北投幫」PO文反映，在北投區公館路3號前遭到一名年約50歲婦女攔車並持手提包敲打車輛，郭姓女網友PO文表示「在北投公館路半夜有名沒戴口罩用包包瘋狂捶打車子！提醒大家年假期間出門要注意安全特別留意！如果認識他的人請家人好好照顧她！」

▲王宥忻以過來人身分給澎恰恰建議。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰、王宥忻財富女神）

▲王宥忻1月26日偕夫外出買消夜，遭一婦女持包包砸他的千萬賓利跑車。（圖／翻攝臉書王宥忻財富女神）

據了解，透過網路PO文的郭姓女子是被粉絲稱為「財富女神」的王宥忻的公司助理，這起意外遭砸車襲擊的女主角王宥忻身兼歌手、電商、作家、網紅等多重身分，據稱擁有10億身家，根據網路資訊介紹，她立志成為台版歐普拉、也因因喜歡動物，在家裡飼養了4隻貓、1隻狗、2隻草尼瑪及兩隻迷你驢。

▲鄰近北投市場的公館路1月26日凌晨驚傳有婦女對過往汽車砸車，警方已鎖定對象偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鄰近北投市場的公館路1月26日凌晨驚傳有婦女對過往汽車砸車，警方已鎖定對象偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

王宥忻在北投區擁有百坪豪宅，上月26日凌晨近2時許，王宥忻與丈夫開著千萬賓利雙門敞篷跑車出門買消夜，開車到北投市場旁的公館路時，遭到1名年約50多歲的婦女當街攔車，王女事後向警方表示，當初她以為婦女上前求助，還打開車窗，未料對方拿著提包猛砸引擎蓋和擋風玻璃，嚇得王宥忻要求丈夫趕緊駛離現場。

北投警分局接獲報案後，交由轄區光明派出所調閱監視器，並對案發地周遭住戶進行查訪，目前已鎖定該名可疑女子身分展開調查，北投警方指出，該女行為已涉觸犯刑法強制、毀損等罪、警方將進行後續偵辦，另外敲打車輛婦女未戴口罩部分將依違反傳染病防治法函請衛生機關裁罰。

【其他新聞】

獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術：多重投保+非自願剖腹　保險公司成冤大頭

獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝　生雙胞胎爽住奢豪房還賺129萬

►涉助產婦詐保3000萬　禾馨5醫疑開「胎位不正」證明書遭約談

快訊／禾馨集團涉詐保數百萬 檢警搜索5診所約談營運長

 

99元就能買到超時髦風衣洋裝

ET快訊
住隔壁和對面全染疫！高雄防疫旅館4確診　3樓平面圖曝光
小時候照片全被丟光！　鍾明軒過年「鬧翻後母」怒轟：不尊重人
王宥忻「千萬賓利遭砸」！　驚嚇秒逃報警
「瑪莎拉蒂貴婦」砸30萬買大樂透！　衝今晚1.8億
地牛狂翻…鄭明典驚「連續幾次了！」　新竹人嚇歪求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿伯有練過！行車糾紛中年運將「街頭爆摔」完勝24歲騎士

初二訂年菜！雲林超過20人上吐下瀉　餐廳業者回應了：責無旁貸

澎湖球棒隊迎「武財神」！吃麥當勞前先打一架　警壓制上銬8人

我有球棒喔！三重莽男撞車理論吵不過　嗆聲車上有棒遭送辦

「財富女神」千萬賓利遭砸！買消夜遇怪女　驚悚破表急衝報警

不滿財產遭查封...女撕封條被逮辯：貓撕的！　法官不信判拘20日

大年初4悲劇！女背包「裝石頭」溺斃　鐵人三項場地活水湖傳命案

粗心爸超商購物車門上鎖！1歲、2歲幼兒困車上　警急破窗救人

韓式餐廳藏過期芥末醬　挨罰36萬辯「同業借放的」法官信了

殺警奪槍／恨世兄弟檔妄搶銀行捅死孝子警　空屋殘燼洩滅證蹤跡

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

阿伯有練過！行車糾紛中年運將「街頭爆摔」完勝24歲騎士

初二訂年菜！雲林超過20人上吐下瀉　餐廳業者回應了：責無旁貸

澎湖球棒隊迎「武財神」！吃麥當勞前先打一架　警壓制上銬8人

我有球棒喔！三重莽男撞車理論吵不過　嗆聲車上有棒遭送辦

「財富女神」千萬賓利遭砸！買消夜遇怪女　驚悚破表急衝報警

不滿財產遭查封...女撕封條被逮辯：貓撕的！　法官不信判拘20日

大年初4悲劇！女背包「裝石頭」溺斃　鐵人三項場地活水湖傳命案

粗心爸超商購物車門上鎖！1歲、2歲幼兒困車上　警急破窗救人

韓式餐廳藏過期芥末醬　挨罰36萬辯「同業借放的」法官信了

殺警奪槍／恨世兄弟檔妄搶銀行捅死孝子警　空屋殘燼洩滅證蹤跡

阿伯有練過！行車糾紛中年運將「街頭爆摔」完勝24歲騎士

營養師點名「3款飲料」補不了水　甚至有害健康

初二訂年菜！雲林超過20人上吐下瀉　餐廳業者回應了：責無旁貸

偷車賊現世報！行竊後狂飆自撞　1人拋飛車外慘死、2人成焦屍

女嘆「很常被男友句點」　苦惱曬2對話！網一面倒搖頭了

刮刮樂「2000萬」還有3組！　50歲酷哥砸108萬拚了

初五迎財神6大禁忌！「1物品」不能留　免得窮神找上門

劉品言母女相愛相殺！　叛逆10年鬥氣…大哭擁抱媽媽和解　

新竹連9震！學者稱「背景地震」　更要注意海溝型地震

中俄元首2年來首次會晤　習近平：實現了我們的「冬奧之約」

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

國中女遭繼父拉頭撞牆　鄰：每晚都挨餓

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

牌桌上「狂輸1260萬」求免還　1理由他告贏了

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

「台中老大」剛出獄又性侵殺死少女　頭七認罪了

全家咖啡買1送1！他買4杯只喝到1杯怒求償：賠我630

穿全新袈裟化緣遭趕　他暴怒：要做那麼絕？

小牛才牽1個月！健身教練初三打滑撞爛

母雞群慘遭野狗毒手　苦主怨：能國賠嗎

OL「石門水庫車震」3寶爸同事！

國中妹遭性侵殺害　附身阿姨哭：我死得好可憐

3歲女兒誤撥電話...人夫發現老婆偷吃3年

更多熱門

相關新聞

不滿鄰居佔地停車　拿磚頭砸玻璃判拘役30天

不滿鄰居佔地停車　拿磚頭砸玻璃判拘役30天

新北市土城區一名男子因長期不滿鄰居佔用空地停車，竟趁半夜撿拾路邊磚頭，砸破鄰居汽車後擋風玻璃，鄰居氣炸怒提告毀損，新北地院審理判男子拘役30日，得易科罰金。

Aston Martin最強休旅再度預告

Aston Martin最強休旅再度預告

Aston Martin預告最強豪華休旅

Aston Martin預告最強豪華休旅

澎湖傳暴力砸車　擋風玻璃車窗全毀

澎湖傳暴力砸車　擋風玻璃車窗全毀

低薪真能「溫柔留給生活」？

低薪真能「溫柔留給生活」？

關鍵字：

王宥忻財富女神賓利雙門跑車砸車

讀者迴響

熱門新聞

納豆人還沒甦醒！「拔管恢復自主呼吸」

賴弘國6年結3次婚！初一認證已婚身分

彩券行店員揭「刮刮樂中獎差別」　最推這2款

黃少祺兒確診「1傳8」

初四撞立春！　15禁忌勿踩

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

初二逛街摔倒　10歲妹鐵棍插腦子

第2張2千萬刮刮樂大獎又開在桃園　得主是30多歲男性！

網紅流產…暗指「林志玲47歲生子找代孕」被罵爆

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

新竹6小時連8震！不排除更大地震

有車位停不得！他開酸Lexus「臉卻腫了」

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面