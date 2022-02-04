「財富女神」千萬賓利遭砸！買消夜遇怪女　驚悚破表急衝報警

記者張君豪／台北報導

1月26日凌晨有網友透過臉書「靠北北投幫」PO文反映，在北投區公館路3號前遭到一名年約50歲婦女攔車並持手提包敲打車輛，郭姓女網友PO文表示「在北投公館路半夜有名沒戴口罩用包包瘋狂捶打車子！提醒大家年假期間出門要注意安全特別留意！如果認識他的人請家人好好照顧她！」

▲王宥忻1月26日偕夫外出買消夜，遭一婦女持包包砸他的千萬賓利跑車。（圖／翻攝臉書王宥忻財富女神）

據了解，透過網路PO文的郭姓女子是被粉絲稱為「財富女神」的王宥忻的公司助理，這起意外遭砸車襲擊的女主角王宥忻身兼歌手、電商、作家、網紅等多重身分，據稱擁有10億身家，根據網路資訊介紹，她立志成為台版歐普拉、也因因喜歡動物，在家裡飼養了4隻貓、1隻狗、2隻草尼瑪及兩隻迷你驢。

▲鄰近北投市場的公館路1月26日凌晨驚傳有婦女對過往汽車砸車，警方已鎖定對象偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

王宥忻在北投區擁有百坪豪宅，上月26日凌晨近2時許，王宥忻與丈夫開著千萬賓利雙門敞篷跑車出門買消夜，開車到北投市場旁的公館路時，遭到1名年約50多歲的婦女當街攔車，王女事後向警方表示，當初她以為婦女上前求助，還打開車窗，未料對方拿著提包猛砸引擎蓋和擋風玻璃，嚇得王宥忻要求丈夫趕緊駛離現場。

北投警分局接獲報案後，交由轄區光明派出所調閱監視器，並對案發地周遭住戶進行查訪，目前已鎖定該名可疑女子身分展開調查，北投警方指出，該女行為已涉觸犯刑法強制、毀損等罪、警方將進行後續偵辦，另外敲打車輛婦女未戴口罩部分將依違反傳染病防治法函請衛生機關裁罰。

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