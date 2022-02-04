2／8起維持二級警戒　陳時中：措施不會大幅變動「後面還有元宵節」

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心在1月24日宣布從1月25日到2月7日維持二級警戒，媒體今詢問指揮官陳時中春節過後防疫規定會鬆綁或更嚴？陳時中回應，2月8日開始防疫措施基本上不會有大幅更動，「以沒有明顯更動為原則」，要再觀察一下，因為接下來還有元宵節。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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陳時中說，這段時間有些個案，不過地方努力匡列很好，所以沒有大量爆發，上次在亞旭那次有幾十人染疫，不過也很快成立前進指揮所，跟地方、遠雄各公司努力把它控制下來，這段時間沒有大規模疫情變化，但國際疫情仍然非常緊張，全世界報出來昨天有320幾萬，死亡人數有1.1萬，死亡人數比前段時間多一點，大家看到這2週一天大概300萬人，最高到400萬，一開始死亡人數4千到6千，後面當然死亡相對多。

陳時中指出，就如同以前WHO警告，Omicron雖然染疫率高但都是輕症，但不代表能輕忽，最重要是看重症總人數、看醫療量能承受度，不能讓他總體染疫率變得太高，因為這樣重症人變多，一但母數大就會造成醫療負荷。

由於本階段二級警戒實施到2月7日，陳時中透露，2月8日基本上以沒有大幅更動、沒有比較明顯更動為原則，要再觀察一下，因為接下來還有元宵節。

▲現行二級警戒防疫措施。（圖／指揮中心提供）



根據指揮中心日前公告，現行二級警戒措施如下：

一、維持加嚴之戴口罩規定，除少數例外情形，外出全程佩戴口罩：

(一)運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1. 農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

2. 於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

3. 於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域(含交通運輸)應嚴格遵守：實聯制、量體溫、加強環境淸消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班：於運具內（車廂、船舶、航空器）禁止飲食。

四、賣場、超市、市場加強人流管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)；不開放試吃。

五、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

六、餐飲場所：嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶；違反者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。