過年幫爸媽換新機　盤點三款高CP值孝親機

▲三星M12。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

手機功能越來越多，人手一機早已成為台灣日常風景，就連銀髮族也不例外，滑臉書、聊LINE傳長輩貼圖已不稀奇。然而隨著年齡增長，視力與聽力逐漸退化，使用手機的功能也需切合長輩日常所需，究竟該如何從茫茫機海中做挑選？3C通路商針對不同長輩的需求，推薦幾款最強孝親機包含iPhone、三星及realme等人氣機型，保證討爸媽歡心，輕鬆過整年！

如果只針對大螢幕、大按鍵等簡單操作功能，已不敷走在時代尖端的爸媽們需求，不單單是使用社群軟體，用來追劇、玩小遊戲的銀髮族，也不在少數，傑昇通信表示，若手機內建的照相功能類比單眼，續航力更久，不僅在使用上更加便利，長輩之間聊天的話題也更多元。

現在智慧型手機不難上手，不用擔心介面太難理解，若遇到節儉型爸媽，每次買東西回家都要先打三折才敢跟爸媽講，傑昇通信推薦realme C21 2021，擁有6.5吋螢幕，背蓋選用塑料材質，融合幾何圖形與類磨砂工藝設計，簡約有質感，可避免機身沾染指紋；驚人的是即便電量只剩5%，搭配超級省電模式還可持續待機2天，為使用者省去頻繁充電的麻煩，價格更只要3,190元。

對於講究品質、重視細節的爸媽，傑昇通信建議iPhone 11就對了，不僅機身顏色多彩，長輩拿出去也很有面子，且機身有達IP68防水防塵等級，參與戶外活動都不用擔心沙塵及雨水滲入而導致機能受損；在設定中還有針對銀髮族提供螢幕縮放、字體加大等功能，內建的健康APP可搭配iPhone Watch定時紀錄血氧、血壓等數值，有突發狀況還能透過按鍵迅速通知家人，使長輩居家安全更有保障。雖說1萬7,390元的售價不算便宜，但考量性能與實用性，依舊是值得投資的選項。

另一款規格定位入門級的三星Galaxy M12，獨特的微粒紋理設計與金屬飾面的外殼，遠看好像縮小版的知名行李箱，具備90Hz 更新率6.5吋大螢幕，以及4+1鏡頭和5,000mAh大電量，支援15W快充，只要4,590元，主打平易近人的價格與極高的CP值，傑昇通信推薦買給精打細算型的爸媽。