國軍正妹盤點　這兩人撞臉「泱泱」、「昆凌」引網友暴動

▲國軍正妹，蔡佩璇、邱閔楨。（合成圖／翻攝青年日報）



記者蔡文鈴／綜合報導

《青年日報》粉專經常PO出表傑出的國軍人物，受到許多網友熱烈支持。其中，有兩位登上版面的「正妹」，因長相神似「泱泱」、「昆凌」，引發網友暴動。

▲有網友大讚蔡佩璇神似泱泱。（圖／翻攝自Facebook／青年日報、泱泱）



【國軍版泱泱】

蔡佩璇登上青年日報粉專，以一頭俏麗短髮亮相，可愛甜美的模樣，神似有「國民老婆」封號的藝人泱泱，而她手上拿著的則是軍人儲蓄獎券。

蔡佩璇少尉年僅23歲，高雄人，去年從國防大學管理學院畢業後到金門財務組任職，主要負責軍儲，針對國軍官兵、編制內聘雇人員、退伍金官兵、遺眷、各軍事院校學生辦理軍人儲蓄相關業務。

【憲兵隊昆凌】

來自高雄憲兵隊的邱閔楨下士現年26歲，從軍願景是「肩負重任，築夢踏實」。照片中的邱閔楨，有著一張可愛的臉龐，水汪汪的眼睛，還有一抹甜美的笑容，神似天王嫂「昆凌」。

兩人照片曝光後引起網友暴動，「想被憲兵抓」、「有可愛的明星臉」、「陸軍可以報名憲兵嗎」、「選錯軍種了」、「可惡 害我想調單位了」。

▼昆凌、國軍正妹邱閔楨。（合成圖／ETtoday記者湯興漢攝、翻攝青年日報）

