大年初四迎財神！八大妹子行最愛是祂　廟公：最好色　

▲八大行業小姐最愛的財神爺天蓬元帥。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

新春拜財神祈求未來一年財源滾滾！一般民眾最常拜的財神通常是正財神或偏財神，但在旗山八路財神廟內有一尊財神，卻深受八大行業從業人員的喜愛，這批工作性質特殊的人最愛的是「天蓬元帥」，也就是俗稱的「豬八戒」。

旗山八路財神廟是南部知名財神廟，廟內供奉主神是正財神、武財神趙公明及求取偏財運的偏財神韓信爺，張姓負責人表示，拜正財神求取的是薪水、工作、投資順利，拜偏財神則是希望中樂透、威力彩、打麻將、賭博之類的偏財運。

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但在廟內還有一尊特殊的財神天蓬元帥，祂的身上和神壇周邊都被貼滿了各式各樣的名片，仔細一看，很多都是八大行業的從業人員，但也有業務人員貼上名片，希望生意旺旺來。

▲天蓬元帥是八大行業小姐最愛的財神爺。（圖／記者陳宏瑞攝）

張姓負責人指出，天蓬元帥就是俗稱的豬八戒，民間相傳豬八戒好色，所以祂就成為八大小姐們的最愛，希望男人好色一點，她們的生意就可以更好一點。

張姓負責人也透露，這些八大的小姐們通常都是傍晚左右才會到財神廟拜拜，因為她們大多睡到下午才會起床，拜拜完去上班剛剛好，而且穿著也會比較和一般民眾不同，很容易分辨出來，至於拜天蓬元帥有沒有用？他笑說「心誠則靈」。