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快訊／北北基大雨特報！「鋒面＋冷氣團夾擊」入夜更凍

▲下雨，雨天，濕冷，冷氣團，天氣，降雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲今日各地天氣寒冷有雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北風影響，各地天氣不穩定，中央氣象局稍早發布大雨特報，今日基隆北海岸、新北市地區（汐止）及臺北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

氣象局表示，今天初三鋒面通過，北臺灣地區整天容易下雨，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，而中部及花東地區有局部短暫雨，主要在下半天較容易降雨，南部地區也有零星降雨，外出請記得攜帶雨具。

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今天大陸冷氣團南下或東北季風增強，北臺灣偏涼轉冷，白天高溫17至19度，中部及花蓮高溫20至22度，南臺灣高溫仍有23至25度，各地低溫15、16度。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

臉書專頁天氣風險指出，今晚鋒面通過後，西半部平地的降雨會逐漸減少，只剩下北部、東半部以及高山區還有降雨，接著新一波冷空氣又要南下，並在週末兩天氣溫達到最低點，中北部的低溫大約在13-14度，空曠地區會更低一些，有機會來到11-12度，南部、東南部大約15-17度不等，直到週日白天才會開始回溫。

目前看來下週還有一到兩次鋒面通過的機會，第一次將落在下週一的晚間，預測下週一的白天，尤其是清晨到上午，有個短暫的降雨空檔，天氣比較穩定，中南部因為雲量少，輻射冷卻比較明顯，另下週後期又有下一波鋒面或華南水氣接近的跡象。

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