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高雄本土+15「8人陰轉陽」！高雄港再增9例、宜蘭礁溪相關增6例

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增22例本土個案，以高雄15例最多，分別有6人是宜蘭礁溪群聚相關個案，另有9人為高雄港相關。

指揮中心發言人莊人祥說明，新增22例個案分別為高雄15例，桃園7例；在高雄的部分，15人當中有8人屬隔離陰轉陽，當中有6例與宜蘭礁溪長榮飯店相關，其中4例為一家人，與先前確診的案18773在1/25曾有接觸，1/31陸續出現症狀，這四位自行就醫採檢驗出。至於高雄港方面，增加9人確診，6人屬於陰轉陽，另3人是旗津社區採檢出。

另近期到關注的是至新北高雄遊玩國中生（案18905）相關本日無新增，該國中生的父親（案18942 ）1日先確診，莊人祥日前指出，爸爸從中國大陸入境，14天防疫旅館檢疫期滿採檢陰性，1/25起在高雄活動，兒子則是1/26抵達高雄，父子先後於1/30、1/29發病，且兩人Ct值都是20幾，尚無法釐清誰傳染誰，因此初步暫列本土；而他的母親（案18988）2日確診，1/26到1/31在高雄活動，將進行基因定序。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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▲▼指揮中心公布2/3確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布2/3本土個案表。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

▲▼指揮中心公布2/3確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布2/3確診個案。（圖／指揮中心提供）

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