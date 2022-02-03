白目觀光客亂停車超慘！超狂農夫大暴走　直接「開推高機」鏟飛

記者王佩翊／編譯

英國一名57歲的農民因為不滿觀光客到自家農場附近的景點遊玩時，亂把車子停在農場入口的車道，且委婉請車主移車後卻遭到無視，氣得他立刻開出務農時使用的堆高機，直接將這輛車「鏟翻」，兩人隨後也爆發肢體衝突。農夫最終被依危險駕駛與刑事損害遭到起訴，日前召開審判，男子則反指車主毆打他。

根據《每日郵報》報導，21歲的伯恩斯（Connor Burns）2021年6月和朋友一起到當地著名的觀光景點Low Force瀑布遊玩，但是他卻直接將自己的銀色汽車停在附近農場大門的農業道路上，直接堵住了農場的出入口。57歲的農場主人胡伯（Robert Hooper）見狀，連忙上前勸導，並請車主移車。

▲農夫氣得開出推高車把白目觀光客的車鏟翻。（圖／翻攝自DailyPicksandFlicks）

沒想到對方竟拒絕移車，氣得胡伯立刻衝回農舍，把堆高機開出來，並衝向銀色轎車，當場將這輛車鏟飛，而整個過程都被人用手機拍下。相關驚人影片曝光後，胡伯也遭到起訴，日前該案開庭，胡伯表示，那年夏天有很多年輕人跑到農場附近，不但亂停車、亂丟垃圾、破壞環境，甚至還在此吸毒，導致當地治安混亂，因此他才會希望他們離開。

胡伯強調，自己一開始好言相勸，但對方卻根本不甩他，而對方脫光上衣滿臉通紅，一副就是喝醉酒的樣子。據悉，當時伯恩斯一臉醉樣的怒嗆，「我才不要移車！」因此才會惹毛胡伯。胡伯還在法庭上指出，伯恩斯事後也爬上堆高機揍了他2拳，把他的嘴角打破。

胡伯提到，自己的年紀比伯恩斯兩個人加起來都還大，他也不知道對方是否有攜帶武器，或是會做出什麼攻擊性的行為。他說，農場就是他的家，當時兩人闖入農場，讓他覺得自己受到威脅。事實上，在過去幾年內，胡伯的農場就已經遭受8起竊盜案，每次報警，警察至少要花費1個小時才會抵達現場，根本沒用，而這也是為何他要尋求自我防衛的原因。另一方面，胡伯並無前科，全案仍在審判中。

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