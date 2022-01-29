少女把蜂當狗養！賣蜜被婆媽質疑　她拿蜂螫腫臉照自嘲

▲曾芷淳曾是驗光師，因一場寒流決定辭職回家。（圖／曾芷淳提供，下同）



記者許展溢／台中報導

誰說年輕甜美女孩不能是農夫？28歲養蜂少女曾芷淳接受《東森新媒體ETtoday》訪問笑到不行說，不少婆媽還真的不相信，穿著漂亮、化上妝的自己在養蜜蜂，質疑賣的蜜根本批來騙人。她不怕醜樣被看見，提供臉曾被蜂螫到腫到嚇人的照片自嘲，像個傻大姐，只要客人相信就好。

曾芷淳台中人，醫專視光科畢業後，在台北眼鏡行擔任驗光師，6年前寒流，不少新聞報導多起猝死，馬上想到家中的爸媽年紀大，妹妹出國唸書，因此決定搬回家。從小看著爸爸養蜜蜂、種橘子，對她而言，農業沒這麼辛苦，天生樂觀，什麼事情都有可能。

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▲▼曾芷淳不怕醜樣被看見，提供臉曾被蜂螫到腫到嚇人的照片。



曾芷淳爸媽起初不看好，很難相信女兒當驗光師，一整天穿著漂亮，噴香水做美甲，能做多久，沒想到曾芷淳將這一個可能，發揮到最大，即便身邊不少人指點一個女孩怎會做這種工作？但她不在乎，雖沒冷氣吹了，堅持早晚一樣保養、化妝到園區，強調是畫給自己看的，開心最重要。

曾芷淳就這樣一個人開始日復一日照顧約300箱的蜜蜂，把蜂當成家養的狗狗，每天餵牠們吃東西，像寵物一樣關心，以去年為例產量有360公斤。現實是前幾年經驗不老練，很多問題要克服、學習，於是參加青年加農賢拜傳承計畫，面試又因性別、長相和年紀被問，後悔想回頭怎麼辦？她秒答「沒辦法回頭」，不管這頭怎麼回，終究都要養蜂。

▲▼不少婆媽不相信曾芷淳賣的蜂蜜是她自己養出來的。

「男生女生又怎樣？」曾芷淳認為，不管男或女，都要思考自己想走哪條路？只要不違法，就該毫無顧忌地去走，別因為是男生、是女生便評斷人家很奇怪。她坦言連親戚都質疑過，慶幸的是沒被這些無謂的聲音擾亂，侷限自己人生。

偶爾會在展售農產品場合看見曾芷淳，她笑說，即便到現在，還是會有阿姨不相信擺在眼前的品項是自產，遑論被說過都是批來的。受訪後，曾芷淳拿出臉被蜂螫過的照片，完全沒有不自在感，不停說著那些屬於她獨有的經歷。她表示，養蜂就像狗狗參加賽跑，不見得每年會跑贏，會受氣候等因素影響，產量多寡不算重要，不管當年在服務業或回家養蜂，最值得的說的成就感是被「信任」，只要有客人會再回來，給上回饋，代表被肯定了，這種感覺比什麼都還要好。