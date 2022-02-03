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五星飯店總經理「酗酒狂看色情照」　還出鹹豬手！正妹妻崩潰離婚

▲黃大米透露曾被主管言語性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台北知名飯店美籍總經理，因私生活太過脫序被妻子訴請離婚。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／綜合報導

台北知名高級飯店的美籍總經理，2017年和台灣一名在知名酒窖任職的正妹結婚，之後卻被發現有長期酗酒的不堪習慣，還一度喝到癲癇，還當她面瀏覽其他女性性感照，甚至當場隨意觸摸其他女性身體。妻子受不了訴請離婚，但法官認為結婚期間兩人常出入各種聚會，妻子也未盡到阻止丈夫酗酒的責任，認為兩人都有過失，判准離婚。

判決書指出，曾任職知名酒窖的正妹妻主張丈夫和她在2017年5月結婚後，天天酗酒已經是常態，不僅在家中喝醉跌倒送醫，還多次醉到不省人事，直接到處躺下就呼呼大睡。此外，兩人出國時丈夫也曾在餐廳喝掛在椅子上，毫無節制的他在朋友家、公共場所也常喝到斷片，由於不會中文，常常都是她必須親自去溝通、道歉，造成很大的身心壓力。

正妹妻說丈夫在2020年3月的行徑更誇張，爆量飲酒後突然倒在路上，送醫治療被診斷引發癲癇，住院期間卻還叫酒商把酒送到醫院給他喝。沉迷酒精的丈夫雖然在醫生幫助下，出院時就預約神經內科和身心精神科等門診，卻還不管吃藥期間不能喝酒的警告，天天酗酒抽菸，繼續向下沉淪。

除了嚴重酗酒的脫序行為，正妹妻表示丈夫還會透過社群網路瀏覽各種色情圖片，看到喜歡的還會按讚，也不避諱她就在旁邊，出外時更會任意觸碰其他女性，完全不顧妻子的感受，導致她再也受不了搬回娘家，結果在兩人同住家中的東西就被丈夫弄得一團亂，還拍照傳給她看。

丈夫辯稱雖然妻子提出大量照片為證，但許多照片裡都無法證明現場有酒精，或是他正在酗酒，2020年3月引發癲癇的原因也不是他大量酗酒，而是因為丈母娘生日要赴約慶生，太過緊張所致。他說住院後因為家中沒人，才叫酒商把酒送來醫院，根本不是妻子所說的住院還要喝酒。

此外，丈夫表示婚後兩人相處明明相當恩愛甜蜜，各種出國旅遊、聚餐聚會妻子也都樂在其中，完全沒有抱怨或透露不悅，加上自己長期從事籌備和管理高端頂級飯店的事業超過35年，高階經理人的身分讓他人脈相當廣，也認識許多國內外各領域知名人士，妻子不但很享受圍繞在名人美酒佳餚的生活氣氛中，也常常會在社群網路上分享和他婚後的生活照，況且妻子還是在他的介紹下到一家知名酒窖任職的。

丈夫主張喝酒是享受人生，但妻子說他沉迷酒精未免太過頭。另外，由於自己的身分已屬準公眾人物，臉書和Instagram追蹤人數多也能夠證明，加上Instagram上女性穿比基尼照片本來就能供人瀏覽，並非色情網站，妻子自己也常在台北高級飯店辦比基尼趴，證明他看的根本不是色情照片。至於妻子指控他亂摸女性，他說對方從沒表示有任何不適當，自己被人認出來而和人寒暄也是正常的人際關係現象。

台中地院法官審酌雙方證詞已經女方提出的照片，認為美籍丈夫確實存在沉迷酒精的行為，也以照片確實拍到男方在派對上觸摸其他女性，因此認定妻子說詞屬實。法官表示男方脫序酗酒又不聽勸、隨意瀏覽色情影片是不尊重女方，長期下來已動搖婚姻感情基礎，但女方雖知男方有這些行為，卻也沒有多加勸阻，還跟著對方到處出席聚會、派對，認為導致雙方婚姻無法挽救兩人都有責任，最終判准離婚，可上訴。

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