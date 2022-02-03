紫南宮信眾借300「還金340萬」　加倍奉還創下新紀錄

▲竹山紫南宮初一不發錢母，仍吸引超過10萬信眾前來參拜。（資料照／記者高堂堯攝）

記者柯沛辰／綜合報導

竹山紫南宮今年考量防疫，大年初一不發放「招財錢母」。不過，根據廟方估計，仍有超過10萬名信眾前來參拜、還願。對此，紫南宮主委莊秋安表示，去年也是因為疫情，借或還發財金的人數減少許多，但今年還金額反而增加3000多萬，還有一名信徒借300元，卻「加倍奉還」340萬元，創下「還金」新紀錄。

紫南宮往年來都會在大年初一發放招財錢母，吸引大批信眾排隊，人龍甚至長達幾公里。然而，國內近期疫情升溫，廟方擔憂群聚，基於防疫考量，取消發放錢母，但仍吸引超過10萬人來參拜、博個好彩頭。

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事實上，紫南宮一向是以借「發財金」聞名，每年借出4億元，但去年受疫情影響，僅借出3億多元，怎料「還金」額反倒比前一年多了3000多萬元。

莊秋安透露，有位信眾日前只借了300元，先是去年分2次還金，第一次還了60萬元，第二次還120萬元，近日再還了160萬元，總共還了340萬元，創下還金新紀錄。

至於沒有領到錢母的信眾也不用擔心，莊秋安表示，大年初四會有4輛捐血車進駐紫南宮，屆時歡迎大家踴躍捐血，紫南宮會再加碼送錢母。

▼紫南宮往年初一都會發放錢母。（資料照／記者高堂堯翻攝）

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