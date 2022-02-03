台中潭秀國中新年快閃活動　促進學區良好互動

▲潭秀國中新年期間展開快閃熱舞活動 。（圖／潭秀國中提供）

記者白珈陽／台中報導

新年期間，台中市潭秀國中延續傳統，由教師謝靜玫帶領校內學生發起快閃熱舞活動，至學區各國小及潭子車站演出，博得熱烈回響，今年還新增樂旗隊參與演出，讓團體氣勢更加盛大磅礡，潭秀國中師生也向在地鄉親拜年，「快樂跳起來，幸福舞出來，潭秀國中祝大家新年快樂！」

潭秀國中表示，快閃活動自108學年度開始，由謝靜玫訓練快閃熱舞團到學區各處演出，如今已邁入第3年，在校方全力支持下持續辦理，目的為提供學生表演平台，並讓學區國小師長及學弟妹看見校內學生展現青春活力。

潭秀國中指出，無論是熱舞隊或是樂旗隊，快閃演出前，都會加強訓練近2個月，正所謂「台上一分鐘，台下十年功」；在有限的資源下，師生仍能自發性地組織班級或團體演出，這種潭秀活力應該被看見，學生才是潭秀最棒的資源。另一方面，學子也希望被看見，展現自我的優點有助於孩子提升自我信心，讓五育均衡不只是口號，進而實現「適性揚才」的願景。在國小師生的支持環繞下，有些國小孩子還會跟隨旋律舞動起來，甚是可愛。

潭秀國中說，在掌聲中，我們看到成員們的歡欣表情，所有訓練時的汗水及淚水，早已被當下的自信成就所取代，感謝潭子區五所國小：東寶、潭子、潭陽、僑忠、頭家的師生大力支持，提供本校學生表演的平台，讓國小學弟妹看見本校學生的活耀，進而拉近兩校的情誼。

▲今年活動新增樂旗隊參與演出。（圖／潭秀國中提供）



