打開校園圍牆！北市與台大合作　打造「都會親水步道」

▲綠意盎然的都會親水廊道。（圖／北市工務局新建工程處提供）

記者袁茵／台北報導

農曆春節到來，民眾若在年假期間找不到出遊地點，可到公館商圈的新景點一探究竟！北市工務局新建工程處介紹，國立台灣大學操場旁有一條嶄新的親水步道，讓喧囂繁華的台北城南街頭多增添了一份綠意盎然的味道。

台北市工務局新建工程處表示，這是北市府與台灣大學共同合作，進行「新生南路3段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」，台大提供了校地，讓北市府打開校園圍牆，並採用綠色永續的方式，將過去校園內的機車、腳踏車停車場，改造成供行人使用的開放空間，更採用以往農作水路為意象基礎，打造了一條具有滯洪功能的景觀水道，也是一條兼具人本、韌性、永續的綠色廊道。

北市府工務局新建工程處共同管道科長洪維聰表示，本次新生南路3段的改造範圍從台大校門口至辛亥路1段，設計理念為將原本冷漠的都市環境，轉變成以「人」為空間主角，打造任何人都能平等且安全使用的步行空間外，並新植了大量的灌木及地被植物，強調人與綠樹的共生空間，讓北市成為人與自然能和諧共生的宜居城市。

洪維聰說明，新生南路3段水圳意象重現工程，除了創造以水圳為主軸的都會親水環境，更形塑了人、空間、生活的新關係，將大安森林公園、台大校園兩大綠地串聯成台北城南更大的開放空間綠地，歡迎民眾一同來去新生南路3段走春，一同「花」現不一樣的台北。