台中蚵仔煎不是加小白菜　當地人加「這1菜」鄉民衝擊：北部沒吃過

▲蚵仔煎加哪種菜最搭？（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

平民美食蚵仔煎，青菜、蚵仔、雞蛋再淋上一層麵漿煎到酥脆軟Q，但其實每個地區的蚵仔煎都有不同做法，不僅醬汁有差異，就連加入的蔬菜種類也不一樣，有網友就問卦，「蚵仔煎要加什麼菜最頂？」

原PO在PTT表示，大家愛吃的美食蚵仔煎有很多變化，每間使用的青菜可能都不同，最常見的就是加小白菜，但他還聽過有人會下重本加茼蒿，也有人用最陽春的豆芽菜，「加豆芽菜的一律不吃」，而他聽過最特別的是加「空心菜」，他沒有試吃過，但光用想像的就覺得口感違和，究竟加哪種菜最搭呢？

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▲蚵仔煎加小白菜還是最受歡迎。（示意圖／資料照）



網友分享，蚵仔煎可以做的變化很多，還有聽過加高麗菜、地瓜葉或是大陸妹，「加菠菜真的讚」、「我自己比較偏好小白菜版本...茼蒿也可啦」、「小白菜以外的都是邪門歪道」、「吃過茭白筍切絲的，很特別」、「跟你排名一樣，一份那麼貴用豆芽菜窮酸到爆。」

其中引起最多人討論的就是加空心菜，因為空心菜梗本身較脆硬、有口感，不禁讓人好奇加在蚵仔煎裡是什麼口感，且台中的蚵仔煎大多都是使用空心菜，「住北部沒吃過加空心菜，是哪個地區特有嗎」、「最討厭空心菜，可是台中大多加空心菜」、「除了空心菜都是邪教」、「空心菜翻臉，大陸妹翻桌。」