鹿港蚵仔煎夫妻用保單「借澎恰恰100萬」　債主：他一毛都沒還

▲澎恰恰欠下巨額債務。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰）

記者唐詠絮／彰化報導

藝人澎恰恰因出資拍電影欠下2.4億巨額債款，宣告破產，昨夜開直播，透露自己收到彰化地檢署的傳票，債主是一對在天后宮附近販賣蚵仔煎的夫妻，今天苦主也出示合約與支票，難過的說他們當初是用保單借100萬元，約定1個月還款15萬元，過了半年時間，卻連一分錢都沒有還，只好提告。

▲雙方對話。（圖／顏姓債主提供，以下同）

顏姓債主說，他們夫妻原本在鹿港天后宮附近賣蚵仔煎，但遇到疫情生意下滑，剛好遇到泡菜館的吳董事長，要找澎恰恰代言，6月中旬一起北上，未料澎恰恰卻開口借錢，雙方就簽了合作協議書，從7月10日起每個月還款15萬元，再加上泡菜紅利每罐25元，作為發展黃金泡菜。

▲鹿港債主與澎恰恰的合約書。

顏姓債主也出示雙方的對話，澎恰恰還沒拿到錢時，都表現得很熱情，但要他還款，都沒接到他的電話，都推說在拍戲、經常連絡不到他，也從不提到債務，當初是因為彼此誠信，那100萬元是用保單去借款的，但半年過去了，連一毛都沒收到，還得支付利息，2夫妻只好去黃昏市場擺攤，向朋友開口借錢來還錢，只好選擇訴諸司法，希望他能夠出面誠意解決。

▲100萬元支票。

澎恰恰昨天也曬出與朋友夫妻的對話，由於對方將財產全數投資給他，加上生意受到疫情影響，才會希望早日將錢拿回來，對方向銀行借了100萬給他，約定每個月還款15萬，只不過過了半年時間，他卻沒有還給對方任何一分錢，坦言自己債務真的相當龐大，實在沒有辦法負擔，但他絕對沒有想要逃避的想法。