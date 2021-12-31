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演藝圈孝女不忘本　放下身段回家賣鹽酥雞

▲▼ 七日纖　客供 。（圖／）

【企劃特輯】

努力耕耘終於開花 毫不忘本回饋家人

張文綺出道後，離鄉背井從南部來到台北省吃儉用，目前在演藝圈已經耕耘12年，近年來終於交出漂亮的成績單，在主持、戲劇領域大放異彩，主持節目甚至獲得金鐘獎肯定，演藝事業蒸蒸日上，收入也大幅成長！在前年終於好不容易為自己買下百萬BMW名車，不僅如此還花了2300萬元買下位在三重的22坪預售屋，完成了一直以來的夢想，她笑說：「這樣南部的爸媽如果北上，就能住得舒適些。」把家人擺第一的她，甚至還把房子登記在弟弟名下！

回家成鹽酥雞員工 每個角色都樂在其中!

張文綺工作之餘，除了參與教會活動，也不時會回高雄幫媽媽賣鹽酥雞。早在先前，她就曾曬出自己賣鹽酥雞的照片，卸下明星光環，認真工作的模樣，還被封「鹽酥雞女神」，被讚相當親民，獲得不少網友好評，也讓一票人跪求店址想朝聖。而她本人也大方公布位於高雄的攤販地址，歡迎大家來捧場，近日她也再次曬出勤奮的「員工照」。

▲▼ 七日纖　客供 。（圖／）

粉絲熱議大讚!紛紛到場支持

張文綺分享很多粉絲特地來高雄捧場，讓她非常感動，所以一直以來都把客人當作家人朋友。如果有粉絲客人要求拍照自己也是非常樂意的，最近因為代言瘦身產品-「七日孅」，只要自己有回店裡幫忙時，粉絲客人來捧場張文綺都會送上「七日孅」，希望大家能夠沒有負擔開開心心的吃自家的鹽酥雞。害的每次回高雄廠商提供的「七日孅」都所剩無幾，讓廠商誤會，苦勸張文綺「妳已經很瘦了，一天喝一包來維持身材就可以了，不用喝那麼多! 」

▲▼ 七日纖　客供 。（圖／）

張文綺一天一包喝出好身材!

張文綺透露自己已經年過30，明顯有感覺到身體代謝有下降，越來越難控制身材，每次回家幫忙顧攤都是一大考驗，常常忍不住就會偷吃幾口，為了維持身材真的下了很大功夫，對於愛吃美食的自己相當難受，不過還好遇到了「七日孅」，它是專業醫師所研發的產品，品質、安全、效果都有一定的保證，只需一天一包就能輕鬆達到淨化纖體、養出易瘦體質，保持健康無負擔的窈窕好身材，以後回家都能大口吃鹽酥雞了!!

▲▼ 七日纖　客供 。（圖／）

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