資深外送狂勸：跨年夜「別點Pizza、胖老爹」　中肯原因曝光

▲跨年訂單暴增，外送員在路上奔波。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

跨年元旦新竹至台南下探11度，許多人索性在家慶祝，但有外送員熱心建議，今晚有6種店家千萬別點，包括「披薩、鹽酥雞、胖老爹、滷味、235巷大利麵、丸龜拉麵」，就怕餐點送到家已是隔年了，引發網友關注。

一名男網友在臉書《外送員的奇聞怪事》表示，以2年資深外送的經歷奉勸大家，今晚跨年想訂餐的話，「不要點披薩、鹽酥雞、胖老爹、滷味、235巷義大利麵、丸龜拉麵」，否則可能會等到明年。

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原PO一席話，意味著有知名度的店家會湧進大量訂餐，當然出餐速度就慢，就怕跨年餓肚子，也壞了與家人好友慶祝的興致。

▲想點Pizza與炸物，千萬要三思。（圖／記者蕭筠、黃君瀚攝）



文章貼出後，底下網友也點頭如搗蒜回應，「剛剛有送到披薩哈哈哈，怕晚上才叫送到已經明年了」、「除了上述以外，你認為還有什麼外送能點的？外送不就都這些為主」、「胖老爹真的還算不誇張，昨晚夾三張早到晚到，現場4隻熊貓在等，又忙著出內用的餐點就果斷轉單」、「晚上送餐應該要準備盾牌才對，因為要往人群衝鋒」、「還有麥當勞」、「中肯老司機，就算20：00後自個去買，也是排到天荒地老，更別說是訂任何外送平台了」。