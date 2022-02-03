台男為什麼「怕當兵」　網神回：就像買保險以為白繳錢

▲雖然許多台男怕當兵，但是也有人提醒當兵其實就像買保險一樣。（圖／翻攝自吳怡農臉書）



記者林彥臣／綜合報導

當兵是許多台灣男性都經歷過的義務，也是一項集體記憶之一，然而役期越來越縮短，也讓美國對於台灣自我防衛的決心感到質疑，甚至還因此多次在國際媒體上，建議恢復徵兵制。就有PTT鄉民在八卦上詢問，「台男為什麼怕當兵」引發網友的熱議。

原PO發文表示，「台男都很怕當兵，過得很涼怕浪費時間，過得很精實，把你當蛙人來操，又怕自己會壞掉，涼也不行，操也不行，怎樣都是台男的毛？台男都不當兵，那誰來保衛你現在這麼舒服的生活？有沒有台男為什麼要怕當兵的八卦？」

▲雖然許多人覺得當兵浪費自己的時間、影響前途，但是台灣所面對的軍事威脅從來沒有停止過。（圖／翻攝自央視）



對此有一位網友回應表示，主要就是怕浪費時間，他本身是40幾歲的中年大叔醫師，在外島當了一年多的兵，跟沒當兵的同學相比，就是醫師這條路上慢了2年，除了升遷慢了、錢少賺了2年那當兵學到了什麼？大概就是熟練地開手排救護車，跟認識一些工作環境無法認識到的朋友，除此之外，好像沒其他有用收穫，整體來說不當兵還是比較好。

但是也有人表示不同的意見表示，因為共軍沒打來，當然覺得當兵是浪費時間，這種東西就跟保險一樣，沒出事之前都覺得錢是白繳的。