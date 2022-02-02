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套餐賣244元！他看鬍鬚張菜單驚呆「都誰在吃？」　網反讚值得

▲鬍鬚張滷肉飯 。（圖／記者黃士原攝）

▲鬍鬚張。（圖／記者黃士原攝）

記者黃君瀚／綜合報導

知名中餐連鎖品牌鬍鬚張在過年前宣布，配合政府穩定物價、全年凍漲，獲得民眾好評。不過今（2）日就有網友分享店內菜單，驚訝表示一份套餐要價244元，「都是誰在吃」？該文吸引正反意見激烈交鋒，而多數人則認為品質值得。

網友2日在PTT發文，貼出鬍鬚張店內菜單，直呼一份組合套餐居然要244元，且內容物看上去沒有什麼特殊之處，「鬍鬚張一個套餐244元都是誰在吃？」

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根據截圖，鬍鬚張菜單上「推薦組合省更多」有A、B兩種組合，原價均為270元、特價244元。A餐內容物有飄香滷肉飯（大）、唐山排骨、苦瓜排骨湯；B餐內含飄香雞肉飯（大）、唐山排骨、苦瓜排骨湯。

套餐賣244元！他看鬍鬚張菜單驚呆「都誰在吃？」

▲鬍鬚張限時組合餐。（圖／翻攝PTT）

文章貼出後，一派人直言太貴了，「這樣我吃麥當勞就好」、「路邊中式料理便宜，沒必要選鬍鬚張」、「滷肉飯本來就是一碗2、30元的東西」、「黑白切你點250（元），撐到你走不動路。」

不過多數人認為，鬍鬚張的品質值這價格，況且滷肉飯本就不該和廉價畫上等號，「差不多吧，現在一碗陽春麵不都6、70（元）」、「拉麵3、400也沒看到你在嫌貴」、「還好吧？很乾淨阿，有產銷履歷」、「鬍鬚張的用餐環境很不錯，但價格偏貴」、「乾淨、衛生、好吃、有發票」、「歐美或日式料理都2、300以上，從來都沒人靠北！」

今年1月經濟部長王美花邀請國內知名連鎖業者談討論物價，當時與會的鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房等品牌業者表示願意配合政府穩定物價的政策，今年全年都不會漲價。

▲▼重傳LOGO。鬍鬚張,滷肉飯,便當。（圖／資料照）

▲之前有網友分享，吃鬍鬚張高CP值的方式便是點「外帶便當」，一份魯肉飯便當只要80元。（圖／資料照）

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