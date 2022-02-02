桃園物流再+7！定序出爐也染Omicron「與桃機相同」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增16例本土個案，當中7例在桃園，發言人莊人祥說明，這7案全部都與物流相關，分別是6員工，1員工家屬，另根據定序結果，物流群聚屬於Omicron變異，和桃機相符。

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲。16例中高雄佔8例、桃園7例，另外台北也有1例。

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▲指揮中心公布2/2確診個案。（圖／指揮中心提供）

莊人祥進一步說明，桃園部分，某物流公司相關有7案，這7案有6例是員工、1例是員工家屬，物流公司2/1總共採檢590人，其中有6位陽性，其餘的584位都是陰性，另外還有一個同住家人，今日個案19030是昨日確診個案18975的小孩。另外，根據昨日定序的結果，物流公司的群聚是Omicron變異株，且跟桃機群聚案的序列相符，有關物流公司的可能感染源目前還在追查中。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,694,746例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,675,621例排除)，其中18,903例確診，分別為3,752例境外移入，15,097例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計127例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心公布2/2本土確診個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大