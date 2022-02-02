高雄球棒隊又來了！不爽上酒店被少爺冷落　他初二撂人偷襲　

記者吳奕靖／高雄報導

真的非常囂張！高雄市一群人深夜就在員警面前拿球棒砸毀復興路一家會館大門旁的泊車櫃檯，原本在車內進行守望的員警立刻下車喝止，他們全跑了，只有一個沒跑掉，當場被逮捕。

▲大年初二的凌晨又有球棒隊出沒高雄，但4個小時後被抓了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在2日凌晨兩點半，新興區復興路一家會館大忙旁邊，有多名年輕人分開3部車，4個人拿著球棒下車就是一陣亂打，球棒砸毀了泊車櫃檯，員警在警車內進行守望時，發現這個情況，立刻下車制止，同時逮捕一名19歲的王姓現行犯，其他人就跑了。

▲大年初二的凌晨又有球棒隊出沒高雄，但4個小時後被抓了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調閱監視器，4個小時內陸續逮捕22歲的謝姓、23歲的陳姓以及劉姓等三名嫌犯到案。根據了解主要是因為1日的時候，謝姓男子跟朋友到這家會館消費飲酒，酒醉覺得店家人員的服務態度不好，所以懷恨在心，才會再找人上門砸店。

警方查扣他們車上及身上的球棒3支、西瓜刀1支、辣椒水1瓶等物品。全案訊問後依刑法妨害秩序、恐嚇安全、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦外，另也針對這3輛涉案自小客車觸犯闖紅燈、蛇行等危險駕車交通違規行為，依道路交通管理處罰條例予以舉發。



