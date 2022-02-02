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春節連續假期閃地雷區　台中交大公布交通疏導規劃

▲▼ 。（圖／交大提供）

▲台中市警局交通大隊公布春節連續假期相關交通疏導措施。（圖／交大提供）

記者白珈陽／台中報導

為迎接虎年到來，台中市警局因應春節9天連續假期將帶來的大量返鄉及觀光車潮，於國道1、3號各交流道、台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等聚點周邊道路，制定春節連續假期交通疏導計畫，籲請民眾配合並注意遵行。

台中市警局交通大隊公布1月29日至2月6日、為期9天相關交通疏導措施：

一、國道實施12處交流道北上匝道高乘載管制：

(一)管制時間：2月3、4日(初三至初四) 下午1時至下午6時， 台中市國道1、3號各交流道北上匝道入口將實施高乘載管制。

(二)管制地點：

1、國道1號交流道：后里、豐原、大雅、臺中、南屯等5處北上入口匝道。
2、國道3號交流道：大甲、沙鹿、龍井、烏日、中投、霧峰、台74線匯入國道3號霧峰系統等7處北上入口匝道。

(三)管制重點：實施高乘載車輛專用通行時段，管制路段內除下列車輛可駛入外，其他車輛一律禁止進入：

1、救護車輛（救護車、拖救車、工程車、消防車等）。
2、駕駛或乘客持有記者證之新聞採訪車。
3、貼有「高速公路高乘載管制通行證」之車輛。
4、警備車。
5、大客車。
6、計程車(含多元化計程車) 。
7、持有身心障礙證明之小型車。
8、持有孕婦證明之小型車(同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明) 。
9、乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車。
10、台灣中油及台塑石化運送汽柴油之制式油罐車輛。
11、郵局郵務車輛（車身標註中華郵政字樣）。
12、地方政府所屬之垃圾車（車身噴繪有縣市政府或鄉鎮市公所字樣）。
13、運送疫情檢體之車輛及防疫車隊。

二、配合國道1號王田交流道雙向入口封閉管制：2月3至5日，每日上午7時至晚間7時，高公局實施國1王田交流道雙向入口封閉管制。

三、配合國道實施入口匝道儀控：

(一)管制日期：1月29日至2月6日止。

(二)管制方式：台中市國道各入口匝道，高公局將視國道主線車流狀況採取嚴格匝道儀控管制。

四、台灣大道（國道1號臺中交流道）彈性分流措施：

(一)管制日期：1月28日至2月6日止
(二)管制時間：每日上午10時至晚間8時，並隨時視交通狀況提早或延長實施。

五、春節連續假期本市易壅塞路段：

(一)國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。
(二)國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。
(三)國道1號台中交流道匝道出口銜接台灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。
(四)國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。
(五)國道4號后豐交流道（東）端出口三豐路及周邊沿線路段。
(六)國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。
(七)國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。
(八)高鐵臺中站及周邊道路。
(九)台74線快速公路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。
七、10大觀光熱區、熱點：
(一)水湳中央公園周邊聯絡道路。
(二)新市政特區百貨商圈周邊道路。
(三)武陵農場、梨山風景區。
(四)台中中山公園。
(五)大甲鎮瀾宮。
(六)大甲鐵砧山風景區。
(七)東豐綠廊自行車道、潭雅神自行車道、后豐鐵馬道。
(八)新社、東勢林場風景區。
(八)后里馬場、泰安櫻花季、麗寶育樂世界。
(九)清水高美溼地。
(十)清水鰲峰山公園。
(十一)谷關風景區。
 

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關鍵字：

台中市警局交通大隊春節連續假期疏導

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