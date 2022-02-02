心測找到你的專屬開運色和招財小物！2022年財運大爆發

▲虎年想加強財運、提升整體運勢的人，可透過趣味心理測驗，找到屬於自己的開運色和招財小物。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

2022虎年到來，大家都希望在新的一年裡能財運亨通、荷包滿滿，日本網站就出了一個心理測驗，讓人根據自己的個性回答10個問題的答案，以此找出最適合自己的開運顏色和招財好物，想更了解自己又想提升運勢的人不妨趕快測驗看看。

以下10個問題請思考後回答是與否，並統計最終選擇回答「是」的題數。

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1、我覺得自己是個會把錢花在愛好上的人

2、我喜歡玩社群軟體並且經常發文

3、聊到喜歡的事情時，我說話的速度會變很快

4、我喜歡抽籤

5、我喜歡玩游戲、滑手機

6、興趣很多

7、我經常準時回家

8、我每年旅行至少超過1次

9、我對自己充滿自豪感

10、我很在意基因天生對人的影響

回答0～2個是的你必備開運色及強運好物：白色＆鑰匙包

代表純潔的白色可以提升你的財運，白色還有助於你卸下平時給人略顯緊繃的印象，讓旁人感覺到你其實是和善好相處的，所謂和氣生財，有人緣就能帶來好運氣。另外，利用鑰匙包來管理你隨身一大串的重要鑰匙，等於守好每一扇你會進出的門，能夠幫助你管理好門內外的人際關係，也象徵著看守好那道財庫，有增加儲蓄的能量。

回答3～5個是的你必備開運色及強運好物：粉色＆筆記本

10個問題中有3～5題回答「是」的人，可以嘗試將「粉紅色」融入在日常生活中，特別是可以挑選粉紅色的筆記本。首先這組的人是會願意花錢來抒壓、療癒自己的類型，而粉紅色有讓人感到心情平靜溫暖的力量，讓壓力不會一直累積，重新得到力量的你可以再度投入事業中打拚，而筆記本則是能用來整理記錄金流，讓人檢視並改善資金分配。

回答6～7個是的你必備開運色及強運好物：棕色＆名片夾

猶如大地充滿一片生機的「棕色」就是這組人的幸運色，可以在衣著、用品中多多使用大地色或棕色系的單品，能為你帶來平靜和安全感，尤其是可以考慮換一個棕色的名片夾，拜訪客戶、認識新朋友時拿出來，給人沉穩放心的好印象，獲得對方的好感跟信任，充滿好人緣的你自然有機會得到更多人賞識以及合作機會，財富也就跟著來了。

回答8～10個是的你必備開運色及強運好物：黃色＆錢包

這組人通常有著許多興趣和愛好的事物，也喜歡常常旅行增廣見聞，這樣的你生活多姿多彩、對自己充滿自信，展現出來的活力就像是太陽一樣耀眼的「黃色」，可多穿著明亮的黃色單品幫助你釋放自身能量，用更多幽默感去感染身邊更多的人。捨得花錢犒賞自己的你開運好物正是每天頻繁使用的錢包，讓你時刻提醒自己，在豐富生命的同時也應該要腳踏實地地賺錢增加財富。