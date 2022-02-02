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趕高鐵掉手機別怕！數位客服24小時在線　「1功能」秒查協尋進度

▲▼高鐵數位客服。（圖／高鐵）

▲高鐵數位客服24小時有專人在線上服務旅客。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

春節期間不少民眾會搭乘高鐵出遊返鄉，有時手上行李過多，可能會將隨身物品遺漏在車內，若遇到類似狀況不需擔心，高鐵數位客服系統新增「遺失物協尋進度」查詢服務，旅客報失一個月後，就可透過客服追查協尋進度，免去人工查詢的等待時間。

高鐵公司表示，旅客若遺失物品，只要完成報失程序，即可利用手機、平板或電腦連結至數位客服系統，點選「報失/協尋進度」快捷鍵並完成手機驗證後，輸入報失時系統提供之報失單編號或報失登記姓名及日期，即可立即掌握最新的協尋進度。

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而高鐵數位客服系統也提供24小時、全年無休的常用問題諮詢、乘車導引申請、遺失物品報失與查詢等服務，旅客透過文字或語音簡單輸入問題，就可快速獲得回覆說明。

▲▼高鐵數位客服。（圖／高鐵）

▲高鐵數位客服新增遺失物協尋進度查詢功能。（圖／高鐵）

高鐵公司表示，已成立「列車旅客服務設施改善小組」，在去年完成部分車廂內之行李放置區的增設工程，讓每組列車大型行李放置區可收納的28吋行李箱數量由45個增加至61個，也針對行李放置區增設監視器，列車椅背餐桌、商務車廂扶手、座椅把手、座椅氣壓缸等與旅客直接接觸的座椅設備，則已陸續換新。

高鐵公司表示，台北、板橋、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及左營等8站已全面完成新式智慧型「高鐵旅客資訊系統」更換，可更加清楚且完整地顯示即將抵達的列車及下一班列車的車次編號、發車時間、停站模式以及該節車廂配置為對號座、自由座等資訊。

▲▼高鐵數位客服。（圖／高鐵）

▲高鐵擴大行李處可放行李數。（圖／高鐵）

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