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「夜市地獄料理」為何能生存？　鄉民一致點名它：長大不敢吃了

▲▼ 夜市,人潮,章魚燒（圖／記者劉維榛攝）

▲夜市美食CP值高！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

夜市竟有「地獄料理」？一名網友直呼，去逛夜市時，不解「燒酒螺」攤販為何能生存，因為他自己不敢吃，某次朋友還吃到拉肚子，便好奇大家敢吃嗎？文章貼出後，底下網友一致都搖頭回應，很怕螺類不乾淨，「本體是醬料，長大後不敢吃！」

一名網友在PTT以表示，每次逛夜市時，看到每一攤的美食都口水直流，但唯獨看到「燒酒螺」就會迅速走過去，「我是不敢（吃）啦，很怕吃到不乾淨的，朋友之前吃到狂拉。」因此他好奇拋問，「大家敢吃夜市的燒酒螺嗎？」

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文章曝光後，網友幾乎怕爆回應，「小時候不怕死敢吃，長大後就不敢了，聽說要洗到乾淨要洗超久，很久以前有鄉民說過他們家就是在賣燒酒螺」、「本體是醬料，長大後不敢吃」、「 這輩子還沒吃過燒酒螺」、「不敢吃螺類，但逛夜市路過喜歡聞味道」、「小時候去南鯤鯓都會買」、「 聽過住海邊的朋友說了以後，十年不敢吃了」。

留言串中，曾吃過的網友分享，「很愛吃，不過現在價格不便宜，加上北部很在賣，也就很少吃了」、「小時候吃過，有吸過稍微硬的卵，長大後不敢吃」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友直言長大就不敢吃了 。（圖／翻攝PTT）

據維基百科指出，螺類生長於近海之故，本身殘留大量的沙土和排泄物，並含有大量微生物，必須清洗，但清洗不易、難以乾淨，且難以保障商家有確實清洗及炒煮至熟，因此雖然十分美味，也讓人卻步。

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