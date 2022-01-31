虎年京味4／吃完年夜飯來擼小虎！　30隻布偶貓陪主子蹭新年

記者任以芳／北京報導

今年是虎年，也是愛貓人的「小虎」年。大陸養貓風潮盛行，北京萌寵咖啡館至少上百家，過年期間貓咪咖啡館和寵物旅社特別受歡迎。《東森新媒體ETtoday》記者前往採訪特色萌寵店，店家主打30隻布偶貓陪主子，因為性格溫馴又黏人，吸引不少家庭或年輕人擼貓，超級療癒。

▲北京「布偶貓」咖啡館。（圖／記者任以芳攝）

位於北京四環的萌寵咖啡館，位於暖山商場地下室，佔地百坪的空間是愛貓人樂園。《東森新媒體ETtoday》記者走進店內少女心大噴發，30多隻布偶貓瞬間靠近，開始發動「蹭蹭撒嬌」攻勢，雖然目的是要食物，還是把主子哄得很開心。

根據大陸平均售價，一隻純正布偶貓，依照血統基因定價是是2至3萬元（單位：人民幣，同下），換算最貴12萬台幣上下。來到店裡一次面對30多隻布偶貓，真的十分難得，因為，主子們正處在「價值上百萬台幣」的空間裡擼名貴貓。

▼布偶貓個性溫和、愛撒嬌在大陸十分流行 。（圖／記者任以芳攝）

▲來體驗擼貓客人，包含記者當天採訪，一律手、腳全身消毒，才能進入場館 。（圖／記者任以芳攝）

店長蘭濤介紹，當初打造布偶貓樂園，主要考慮牠性格溫馴，不容易抓傷人。消費規則也很親民，點一杯30多塊飲料就能跟貓咪玩耍。不管有沒有疫情，所有客人進場，包括記者當天採訪，必須手、腳、鞋底全部消毒，穿上鞋套才能進場，避免把病菌傳染給貓咪們。

店裡還養一隻羊駝，俗稱草泥馬。記者採訪時，羊駝一直噴口水，來店客人看了也覺得很新鮮，原來祂不是生氣只是口渴，十分逗趣。業主還打造名貴貓咖館，像是緬因貓、東方短毛貓、柯尼斯卷毛貓都是台灣不常見的萌寵，在這裏同樣一杯咖啡價格，就能跟貓咪玩耍一個下午。

▼東方短毛貓（上）、柯尼斯卷毛貓 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京少數萌寵咖啡廳也會養草泥馬。（圖／記者任以芳攝）

北京市民吳小姐受訪時說，「我自己很喜歡貓咪，但從小家人反對養寵物，現在北京開了很多萌寵咖啡館，可以療癒無法養寵物的心情。」

儘管北京提倡「就地過年」，許多人決定回老家，把寵物寄養寵物旅館。蘭濤表示，「從小年夜開始，寵物旅社房間全部爆滿到初九之後，很多都是預先付款，主要擔心疫情影響回不了北京，至少給寵物有棲身之地。」

▲大陸寵物旅社越做越精緻，室外花園空間讓貓咪玩耍 。（圖／記者任以芳攝）

深耕大陸十多年的萬芷琪老師受訪時說，受疫情影響，很多人整整兩年沒回老家，今年回鄉人潮特別多，北京、上海、重慶、廈門各大城市寵物旅社爆滿，貓狗的房費比青年旅社還貴，提供主人視訊服務，隨時看到愛貓、愛犬。

萬芷琪說，大陸少子化養貓狗的人越來越多，消費者很寵毛孩子，這兩年開始流行戶外花園貓舍，空間非常大，貓咪可以自由玩耍，暫時遺忘被寄養的憂愁。價錢不便宜，一天128到198元左右，換算最貴快1千台幣，單層是98元。提供主人視訊服務，隨時看到愛貓、愛犬。

綜合大陸《中國寵物行業白皮書》數據顯示，大陸寵物市場的消費規模達到2024億。尤其疫情後，養貓人數追上養狗的入量，千億級的養貓市場逐漸擴大。相較台灣主子普遍有收養「浪浪」觀念，大陸民眾特別喜歡養名貴貓狗，刺激整個寵物市場產值超過千億人民幣，還有年年飆升趨勢。