虎年京味2／「皇上請用膳！」　穿越到清朝圍爐..宮女也來服務

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虎年京味2／「皇上請用膳！」　穿越清朝圍爐..宮女也來服務

記者任以芳／北京報導

北京人年夜飯吃什麼？位於京城西四環一間中國皇家菜博物館專門主打宮廷菜，客人還能變裝皇帝、妃子，邊吃皇室御膳房美食，邊欣賞豪華歌舞秀「中華一品宴」，觀賞崇慶皇太后八旬萬壽宴慶典。《東森新媒體ETtoday》記者實際採訪現場氣氛，彷彿真的穿越到清朝乾隆過年盛況，帶您一塊來體驗。

▲▼清朝、變裝、宮廷菜、北京年菜 。（圖／記者任以芳攝）

▲一進餐廳有穿越感，宮女在門口迎賓。（圖／記者任以芳攝） 

還原清朝皇家盛宴

在北京經營超過21年的「御仙都皇家菜博物館」，佔地1.5萬平方公尺，記者走進大廳感覺立刻穿越古代，迎賓服務員化身清朝宮女。一樓皇家菜歷史文化區，展示中國五千年美食文化，還原歷代皇帝、平民吃喝習慣、規矩，實景模擬非常逼真。

清代御廚第五代傳人行秀娟接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪時表示，「當初是父親行紅智投資1.5億（單位：人民幣，同下）建造皇家菜博物館，希望傳承中國歷代皇家御膳文化。特地請故宮博物院專家幫忙，收集文獻史料才打造博物館和餐廳裝修，細節十分考究。

因為是主打清宮菜，餐廳所有的服務生、高階主管必須變裝，制服都是依照清宮劇《延禧攻略》戲服來設計。服務生的禮儀也是聘請故宮老師專門指導，從行禮、問安到上菜按照300年的清朝規矩，皇家就是用採取分餐制度，器皿使用特別多。

▼服務員都得上清朝禮儀課 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼清朝、變裝、宮廷菜、北京年菜 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼清朝、變裝、宮廷菜、北京年菜 。（圖／記者任以芳攝）

▲最大的「正大光明廳」，包場13萬台幣。（圖／記者任以芳攝）

店員、客人變裝穿越清朝

來到用皇家菜餐區，一共有36間包廂設計很講究，全按照乾隆退休後的宮殿寧壽宮打造。三樓御花園也是仿故宮一比一建造，還有專人打理園藝和池塘。其中，最大的「正大光明廳」包廂要價不便宜，超大圓餐桌可以容納40人，晚餐最低消費3萬元人民幣，換算大概13萬台幣。

▲▼清朝、變裝、宮廷菜、北京年菜 。（圖／記者任以芳攝）

▲來用餐客人都可以「變裝」當清朝皇帝、格格 。（圖／記者任以芳攝） 

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的經理趙靖如表示，剛開始訓練新進服務員穿旗鞋，因為走路重心很難拿捏，每個人都很不習慣，有時還會跌倒，大概一個星期後慢慢適應，現在全場服務員都能連走帶跑的服務客人。

用餐賓客也能換上清朝皇家服飾，有皇帝、皇后、王爺妃子各種選擇。《東森新媒體ETtoday》記者實際體驗富察皇后裝扮，專人打理在清宮劇中常見的冠帽鈿子頭，換上旗裝、旗鞋和清式耳環，大約15分鐘完成整套造型。

▲▼清朝、變裝、宮廷菜、北京年菜 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼清朝、變裝、宮廷菜、北京年菜 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京圍爐「皇家菜」，欣賞大型宮廷秀 。（圖／記者任以芳攝）

吃一頓年夜飯嚐遍中華美食

換裝後的妃子、皇上們可以在包廂用餐，或是欣賞最大宴會廳「中華一品宴」大型歌舞劇。故事講述乾隆隆皇帝為母親過80大壽場景，宴請大臣們來參加壽宴。參與演員有上百人，展出1200道具都是真實文物，3Ｄ動畫加上聲光造果，重現各代帝王的盛宴。

行秀娟介紹，大約70分鐘「中華一品宴」劇本特地請專家把關，把歷朝歷代名菜和重要人物，通過演繹形式，讓客人用一頓年夜飯時間了解中華飲食文化和歷史。回顧疫情影響，去年業績掉七成；今年過年期間訂位回流七到八成左右，行秀娟堅持用美食和歷史把中華文化傳承下去。

▼一頓年夜飯瞭解中華飲食 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼清朝、變裝、宮廷菜、北京年菜 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼清朝、變裝、宮廷菜、北京年菜 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京年菜、北京貓旅社、胡同美食、蹄膀、肘子 。（圖／記者任以芳攝）

▲肥美醬肘子，店家一天只賣二十個。（圖／記者任以芳攝）

胡同美食萬年不敗

歷經明、清兩代的老北京，傳統美食不只有皇家盛宴。高樓裡的胡同處處是驚喜，蜿蜒巷弄暗藏各類北方美食。開在羊房胡同的老字號肘子店「于師傅老湯醬肉」就是胡同美食代表，天天客滿絲毫不誇張。

老闆于大姐是山東魯菜傳人，三姐妹一起打理肘子小館，招牌菜就是醬肘子，類似台灣滷蹄膀，是老北京常吃的家常菜。于大姐受訪時介紹，家傳醬肘子口味獨一無二，秘制調料醃製肥嫩豬蹄膀，放入十年來只添不換的老滷汁，小火慢燉半天時間入味。

醬肘子上桌，一口吃下去肥而不膩、入口即化，一客肘子飯有配菜，大約是40多塊（單位：人民幣，同下），換算不到170元台幣。如果想外帶120元大肘子回家當年夜飯，有錢也未必買得到，一天只出品20個，經常有客人連續預定一星期全撲空。

撇開疫情期間無法上門用餐，于大姐店裡最不缺的是死忠客人。受訪的吳大爺說，「已經吃快十年，味道如舊，很媽媽的味道。」于家三姐妹齊心打理的醬肘子招牌，賣的是口碑，也是老北京人對美食懷舊情懷。

▼老北京深藏許多胡同美食 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京年菜、北京貓旅社、胡同美食、蹄膀、肘子 。（圖／記者任以芳攝）

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