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直擊400坪全台最大礦場！3投資客砸2.5億　800台礦機「日夜開採」

記者邱中岳／台北報導

虛擬貨幣市場在世界逐漸成為流行趨勢，貨幣主要包括彼特幣、以太幣以及泰達幣等各類型態，虛擬貨幣主要透過電腦運算取得，台灣也有3名投資者看上虛擬貨幣市場，投入2.5億資金架設「礦場」，購入8百台礦機挖礦，每個月獲利竟達10%之多。

台灣許多人看上虛擬貨幣市場，紛紛自行組裝電腦開挖虛擬貨幣，也有人投資礦場賺錢，在北台灣的一處工業區內，占地約400坪，每個月租金約50萬元，該礦場則是由3名熱衷虛擬貨幣的好友，架設8百台礦機，投資2.5億打造全台最大礦場。

▲▼3名虛擬貨幣熱衷者集資2.5億，打造8百台礦機的礦場，每月獲利約10%。（圖／記者邱中岳攝）

▲3名虛擬貨幣熱衷者集資2.5億，打造8百台礦機的礦場，每月獲利約10%。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼3名虛擬貨幣熱衷者集資2.5億，打造8百台礦機的礦場，每月獲利約10%。（圖／記者邱中岳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者獨家直擊礦場，一踏入工業區的大門，映入眼簾的是已經沒有用的棄置廠房，但是在一樓就可以聽見冷氣、工業電扇所發出的聲音，隨著電梯上樓，進入廠房陳列架上滿滿的「礦機」，連接網路不斷的在運行、計算。

礦場內的員工表示，當初選擇在工業區係因為挖礦耗費電量很高，在工業區供電便宜，但2個月下來的電費也要175萬元，另外也派人3班輪流在礦場留守，避免遭人侵入竊取，人士成本也成為礦場的一個開銷。

▲▼3名虛擬貨幣熱衷者集資2.5億，打造8百台礦機的礦場，每月獲利約10%。（圖／記者邱中岳攝）

▲虛擬貨幣礦場除了每個月租金之外，最可觀的就是電費，所以許多礦場選擇設在工業區。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼3名虛擬貨幣熱衷者集資2.5億，打造8百台礦機的礦場，每月獲利約10%。（圖／記者邱中岳攝）

礦場員工指出，礦場共計擺放8百台礦機，因擔心溫度過熱、產生靜電影響機器運作，也擺放工業電扇、水冷氣降溫，現場主要以挖掘以太幣為主，經營2個月約10%的獲利，但目前將持續擴張礦場規模，預計在3個月後會擴充到2千台礦機。

幕後投資者透露，未來虛擬貨幣趨勢一定會看好，但短時間內很難取代法幣，也很難做到百分之百普及，因為世代交替的問題，所以虛擬貨幣要普及，真的需要時間讓民眾慢慢來接受。

▲▼3名虛擬貨幣熱衷者集資2.5億，打造8百台礦機的礦場，每月獲利約10%。（圖／記者邱中岳攝）

另外，以太幣透過顯示卡的效能，數學的運算解謎，解出來後就可以取得部分虛擬貨幣，而這些解謎方式都是透過顯示卡運行，整個解謎的過程就是所謂的「挖礦」，所以相對的顯示卡也扮演相當重要的腳色。

投資者指出，目前已礦場主要以乙太幣為主，但是如果乙太幣進入另外一個階段或者更難挖掘，也將透過中央主機下指令，切換成不同虛擬貨幣的礦場持續開採。

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