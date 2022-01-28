區塊鏈經濟夯「新手捧錢加入」　交易所業者：選主流虛擬貨幣避險

▲區塊鏈技術帶動加密貨幣、NFT熱潮。（圖／免費圖庫pexels）

記者游宗樺／台北報導

區塊鏈經濟正夯！從比特幣、以太幣到最近急速竄紅的NFT，漲跌幅驚人的加密經濟吸引眾多民眾躍躍欲試。對此，國內有虛擬貨幣交易所指出，新手投資時千萬不能盲目跟風，建議從參考資訊較多的主流虛擬貨幣下手，並推出「大樂透換比特幣」活動，以槓龜的大樂透兌換等值彩券成本的比特幣，提供新手加入幣圈的敲門磚。

如要加入虛擬貨幣的「幣圈」生態，如比特幣、以太幣、泰達幣，通常需要透過交易所將法幣，轉成虛擬貨幣進行相關交易。國內目前主流的虛擬貨幣交易所，如MAX、ACE、幣託以及BITGIN幣竟等，提供民眾以台幣入金，購買國外的主流虛擬貨幣，並透過這些虛擬貨幣參與NFT買賣或區塊鏈項目。

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針對市場上各種虛擬貨幣及區塊鏈項目，BITGIN幣竟執行長張瀚林表示，新手投資虛擬貨幣需謹慎應對，由於虛擬貨幣推出的時間較短，操作的風險相對較大，因此投資時千萬不能跟風，建議選擇主流的虛擬貨幣，參考資訊較多，也能達到參與虛擬市場的目的。

此外，為避免虛擬貨幣淪為犯罪集團洗錢犯罪的工具，金管會於去年7月時，正式實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，規範虛擬貨幣業者需遵循嚴格的認證與反洗錢程序，幣圈新手在選擇交易所時，還要多留意該公司是否合乎相關規定。

為了降低新手加入幣圈的門檻，BITGIN幣竟於1月28日起至2月11日，提供民眾取得比特幣的機會，只要上傳1注「槓龜」的大樂透彩票，即可獲得等值1注大樂透成本的比特幣，提供幣圈新手入門的敲門磚，活動連結：https://bit.ly/3nJT8Zu。