　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預售屋禁換約！內政部5招打炒房　最高罰5000萬、最重關3年

▲台北市房地產，房產配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲房價居高不下。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

近年房價一路狂漲，內政部去年12月通過修正草案，祭出5招打炒房，包括禁止預售屋換約、禁止炒作行為、解約申報登錄、管制私法人購屋，以及建立檢舉獎金機制，若炒房最高5000萬元、最重關3年。

對於業者認為限制預售屋換約無助平抑房價，內政部表示，觀察近期預售屋銷售情形，發現建案多採分批限量銷售，惟因投資客利用揪團簽約後再行「換約轉售」的手法，形成建案搶購完銷假象，造成想買屋的消費者恐慌，進而促使建案售價不斷調漲，這次修法限制預售屋換約，將能遏止假性買賣炒作，使市場回歸理性交易與合理交易價格。內政部修法5重點如下：

一、限制換約轉售

預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親外，不得讓與或轉售第三人，且銷售者不得同意或協助買賣契約讓與或轉售；違者將按戶棟處罰50萬至300萬元。

二、禁止炒作行為

嚴懲任何人有意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不動產炒作行為，違者將處罰100萬至500萬元；若造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人情形者，並可處3年以下徒刑或併科罰金100萬至5,000萬元。

三、解約申報登錄

預售屋買賣契約若有解約情形，應於30日內辦理登錄申報，違者將按戶棟處罰3萬至15萬元，以避免虛假交易哄抬房價。

四、管制私法人購屋

增訂私法人取得住宅用房屋許可制，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

五、建立檢舉獎金機制

建立不動產炒作銷售、買賣或成交資訊申報違規的檢舉及獎金制度，經查證屬實者可以實收罰鍰總金額一定比例作為檢舉獎金，並授權主管機關另訂辦法，以利執行。

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
初二國道塞！湖口-新竹一早「紅色警戒」　15地雷段一次看
四叉貓跟蔡壁如吃飯被偷拍！　不爽照片這亮點怒飆髒話
從沒打過疫苗！新北父子高雄確診　自主管理期爽吃饗食天堂
初二回娘家！北北基等5縣市大雨　晚起強冷空氣來襲最低10℃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

預售屋禁換約！內政部5招打炒房　最高罰5000萬、最重關3年

四叉貓跟蔡壁如吃飯被偷拍！　不爽照片這亮點怒飆髒話

葉毓蘭哀悼廖正豪「永遠的掃黑英雄」！法務部：哲人已遠典範長存

憂過完年「到處都是感染源」　柯文哲：每天本土案例都10幾個

2萬人隔離無法吃團圓飯　柯文哲：輕症者隔離有必要嗎？

國運籤內容一次看　總統府：多元民俗展現

曾接待賴清德！駐宏國使館1人確診　全團PCR結果出爐

快訊／「掃黑英雄」前法務部長廖正豪傳除夕過世　享壽76歲

年節訂旅館糾紛多　政院提醒：3日前解約可全額退費

春節少放爆竹過好年　禁放飛行類、升空類、摔炮類煙火

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

大年初一「本土+16」　另增44例境外移入！　

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

預售屋禁換約！內政部5招打炒房　最高罰5000萬、最重關3年

四叉貓跟蔡壁如吃飯被偷拍！　不爽照片這亮點怒飆髒話

葉毓蘭哀悼廖正豪「永遠的掃黑英雄」！法務部：哲人已遠典範長存

憂過完年「到處都是感染源」　柯文哲：每天本土案例都10幾個

2萬人隔離無法吃團圓飯　柯文哲：輕症者隔離有必要嗎？

國運籤內容一次看　總統府：多元民俗展現

曾接待賴清德！駐宏國使館1人確診　全團PCR結果出爐

快訊／「掃黑英雄」前法務部長廖正豪傳除夕過世　享壽76歲

年節訂旅館糾紛多　政院提醒：3日前解約可全額退費

春節少放爆竹過好年　禁放飛行類、升空類、摔炮類煙火

初二回娘家！國道湖口-新竹一早「紅色警戒」　15地雷段一次看

iPhone 4「狂戰11年退役」　長壽史驚呆！網跪了：根本釘子戶

吃對早餐5大關鍵，瘦身效果更翻倍！起床第一件事很重要

蔡壁如想送多毛玩偶：聽說你喜歡　四叉貓喊誤會！鄉民女神戳真相

大年初二回娘家7禁忌！送禮要雙數　「留下吃晚餐」恐踩雷

丹麥防疫全解封「與Omicron共存」　2／1起免戴口罩

2021房產新聞回顧　民眾最關心不是高房價

「逐捷運而居」交通方便、商圈活絡　桃園八德區購屋族好選擇

《哈利波特》童星20年後近況盤點！　胖弟變帥、馬份留下職業傷害

荷蘭動畫神模擬「各國怎麼打仗的」　美國靠肥宅就征服世界

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

憂過完年「到處都是感染源」　柯文哲：每天本土案例都10幾個

2萬人隔離無法吃團圓飯　柯文哲：輕症者隔離有必要嗎？

曾接待賴清德！駐宏國使館1人確診　全團PCR結果出爐

前法務部長廖正豪離世！法務部痛心回應

快訊／「掃黑英雄」前法務部長廖正豪傳除夕過世　享壽76歲

侯友宜掛心外甥納豆　大年初一向土地公祈福

國運籤內容一次看　總統府：多元民俗展現

蔡壁如宴請遭偷拍威脅民眾黨　四叉貓最不爽這點

快訊／侯友宜：新北+1「回南部過年才確診」

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

自主管理期逛百貨　北市不開罰

快訊／新北確診者南下足跡曝　搭捷運到板橋、轉火車到台中＆左營

打過2劑BNT！北市學童家長確診　Ct值24

陳亭妃演媽祖還不夠　劇組有意找她拍續集

更多熱門

相關新聞

「炒房客」為什麼不怕房價下跌？

「炒房客」為什麼不怕房價下跌？

在當前疫情下，中小企業的確是處境艱難，裁員、延發工資，一切都是為了自救。但另一方面，那些為了自己的房貸、車貸而努力的人，他們也同樣在賣命工作。這個時候，整個社會都是緊密相連的，牽一髮而動全身，沒有誰能在疫情之下獨善其身。

與新住民一同賀新春　徐國勇秀印尼語祝賀新年快樂

與新住民一同賀新春　徐國勇秀印尼語祝賀新年快樂

預售屋剩「身障車位」不敢買　過來人說虧大了

預售屋剩「身障車位」不敢買　過來人說虧大了

農地1坪5萬被搶翻！高捷岡山路竹線剛動土　投資客大動作囤地

農地1坪5萬被搶翻！高捷岡山路竹線剛動土　投資客大動作囤地

千戶新案供給殺進豐原！3字頭行情　在地人驚呼：在貴甚麼

千戶新案供給殺進豐原！3字頭行情　在地人驚呼：在貴甚麼

關鍵字：

內政部預售屋打房投資客

讀者迴響

熱門新聞

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

大樂透2.1億一注獨得！獎落苗栗公館

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

藍心湄除夕邀他圍爐！曹西平感激：都不會忘記我

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

杜力超斜槓、法比歐成演員　《2分之一強》班底現況

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

機車1000公里換機油正確or錯誤

他問國道內線「開120算佔用」？

更多

最夯影音

更多
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」
公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面